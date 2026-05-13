كتالونيا معقل الإبداع الرياضي ودعم فلسطين

تبرز مقاطعة كتالونيا في إسبانيا، بدعمها المتواصل لفلسطين وقضيتها، عبر نجوم الرياضة أساساً. وتحوّلت الحركة التي قام بها نجم نادي برشلونة لامين يامال (18 عاماً)، إلى حدث عالمي، تداخل فيه الشأن الرياضي بالسياسي وسط تفاعل عديد الجهات، التي ساندت نجم النادي الكتالوني، عندما رفع عالياً العلم الفلسطيني في احتفالات فريقه بالحصول على الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم صغر سنه، فإن يامال تحدى الحصار المضروب في أوروبا على قضية فلسطين وشعبها، واختار موعداً يحظى باهتمام إعلامي كبير، ليبرز بموقف بطولي لن يُنسى، وتفوق قيمته ما حققه من نجاحات رياضية إلى حدّ الآن في بداية مسيرته الاحترافية.

كما أن نجماً آخر لمقاطعة كتالونيا، وهو بيب غوارديولا، برز في السنوات الأخيرة بدعمه المتواصل لشعب فلسطين في مقاومة الاحتلال. وفي عديد المناسبات أظهر مدرب مانشستر سيتي تعاطفاً صريحاً مع الشعب الفلسطيني، خاصة بعد حرب الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة. وأظهر غوارديولا، مواقف داعمة للقضية الفلسطينية في أكثر من مؤتمر صحافي.

كما أن منتخب كتالونيا، الذي لا يخوض مباريات رسمية، بحكم قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خاض مباراة ودية في نهاية العام الماضي مع منتخب فلسطين، جهزت "الفدائي" لبطولة كأس العرب الأخيرة، التي تألق خلالها وبلغ الدور ربع النهائي، وهو من بين منتخبات أوروبية قليلة استقبلت منتخب فلسطين على أراضيها. ورغم أن كتالونيا عُرفت بإهداء كرة القدم العالمية متعة الفرجة والعروض الفنية المميزة، لكن مواقفها من قضية فلسطين كانت مثالية وبطولية أيضاً.