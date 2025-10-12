كاومين كيلير حارس أيرلندي أحرج مبابي ورونالدو.. ملك ركلات الجزاء

- تألق كاومين كيلير، حارس مرمى منتخب أيرلندا ونادي برينتفورد، في التصدي لركلات الجزاء، حيث أحرج نجومًا كبارًا مثل كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي، مما أكسبه لقب "ملك ركلات الجزاء". - في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، تصدى كيلير لركلة جزاء من رونالدو، مما ساهم في فوز البرتغال بهدف نظيف، ورفع نسبة تصديه لركلات الجزاء إلى 57%. - انتشرت لقطات تصدياته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نجح في التصدي لأربع ركلات من أصل سبع، مما عزز سمعته كحارس مرمى بارع في التصدي لركلات الجزاء.

خطف حارس مرمى منتخب أيرلندا، كاومين كيلير (26 سنة)، الأنظار بعد ظهوره المُميز في التصدي لركلات الجزاء وإحراجه كل من المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، والمهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وحرمانهما من تسجيل هدف مع منتخبي بلديهما.

وتصدى حارس مرمى منتخب أيرلندا ونادي برينتفورد الإنكليزي لركلة جزاء مع منتخب بلاده في مواجهة البرتغال ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، وحرم منتخب البرتغال من تسجيل أكثر من هدف واحد في المواجهة التي انتهت بفوز منتخب "سامبا أوروبا" بهدف نظيف، واللافت أنه تصدى لركلة جزاء سددها المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو وحرمه من هدف دولي جديد في مسيرته.

وسبق أن حرم الحارس الأيرلندي، كاومين كيلير (26 سنة)، المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، من هدف من ركلة جزاء أيضاً خلال مواجهة منتخب بلاده لفرنسا في التصفيات الأوروبية أيضاً، ليصل عدد ركلات الجزاء التي تصدى لها الحارس الأيرلندي مؤخراً إلى أربع ركلات من أصل سبع واجهها، حتى أمسى لقبه في الصحف البريطانية والأيرلندية "ملك ركلات الجزاء".

وانتشرت لقطة تصدي كيلير لركلة جزاء رونالدو بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه حرم "الدون" من هدف مُحقق، كما وتحدث رواد التواصل الاجتماعي عن أنه حرم نجوم مثل برونو فيرنانديز وكيليان مبابي، وبلغت نسبة تصدي كيلير لركلات الجزاء 57% هذا الموسم (نجاح في أربع ركلات من أصل سبع واجهها)، ليستحق لقب "ملك ركلات الجزاء" في الفترة الأخيرة.