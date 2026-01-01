- المدربون المحليون في كأس أمم أفريقيا 2025: شهدت البطولة اعتماداً متزايداً على المدربين المحليين، خاصة في شمال أفريقيا، حيث يقود سامي الطرابلسي تونس، ووليد الركراكي المغرب، وحسام حسن مصر، بينما لجأت الكاميرون إلى ديفيد باغو بعد فشلها في التأهل لكأس العالم. - توجه جديد في جنوب الصحراء: اختارت منتخبات مثل السنغال وزامبيا وبوركينافاسو مدربين محليين، مما يعكس تحولاً عن الاعتماد التقليدي على المدربين الأوروبيين. - أسباب التحول: النتائج الإيجابية السابقة والوضع المالي الصعب دفعا الاتحادات لتفضيل المدربين المحليين، مما يعزز الثقة في القدرات المحلية.

كان حضور المدرب المحلي في كأس أمم أفريقيا، المغرب 2025، مهماً، إذ لجأت العديد من الاتحادات إلى أسماء محلية، البعض منها غير معروف على الصعيد القاري، لقيادة المنتخبات في البطولة، وخصوصاً منتخبات جنوب الصحراء التي تعوّدت الاعتماد بكثافة على الأسماء الأجنبية، ذلك أن منتخبات شمال أفريقيا تفضّل دائماً المدرب المحلي في مثل هذه البطولات، باعتبار تفوّق مدرستها التدريبية في القارة منذ سنوات عديدة.

ويقود المنتخب التونسي مدرب محلي للبطولة الثالثة توالياً. فبعد منذر الكبير في 2021 وجلال القادري في 2024، جاء الدور على سامي الطرابلسي الذي سبق له قيادة منتخب تونس في دورتي 2012 و2013. كذلك يقود المغرب للدورة الثانية توالياً وليد الركراكي، وعاد منتخب مصر إلى المدرسة المحلية عبر حسام حسن الذي يخوض أول نهائيات على رأس الإطار الفني للمنتخب.

في الأثناء، وبعد الأحداث التي عرفها المنتخب الكاميروني، لجأ الاتحاد المحلي بقيادة صامويل إيتو إلى الكاميروني ديفيد باغو لتولي المهمة، بعد سنوات كان من النادر خلالها مشاهدة مدرب كاميروني يقود "الأسود التي لا تروّض"، خصوصاً في النهائيات، حيث كان التوجه دائماً نحو المدرسة الأوروبية، ولا سيما الفرنسية. كذلك اختار منتخب السنغال المدرب المحلي باب ثياو لقيادته في هذه النسخة بحثاً عن استعادة عرشه، وقد تغيّر الوضع في السنغال منذ أن نجح أليو سيسيه في قيادته إلى حصد اللقب الأفريقي في نسخة 2021. وتابع اتحاد ساحل العاج اتفاقه مع إيميرس فاييه، الذي قاده في النصف الثاني من نسخة 2024، وحصد لقباً تاريخياً.

ويقود زامبيا في هذه النسخة المدرب المحلي، موزيس سيشون. واختار منتخب بوركينافاسو المدرب براما تراوري. ويقود المدرب المحلي جوان ميشا منتخب غينيا الاستوائية، ومنح منتخب موزمبيق الفرصة لفرانشيسكو كوندي جونيور، وكذلك الأمر بالنسبة إلى منتخب الغابون، الذي يقوده الغابوني تيري مويوما. وهذه المنتخبات كانت دائماً ما تمنح الثقة لأسماء أوروبية. كذلك اختارت بعض المنتخبات المشاركة في البطولة مدرباً أفريقياً، مثل نيجيريا التي يدربها المالي إيريك شيل، ومنتخب بوتسوانا الذي يدربه الجنوب أفريقي، مورينا راموريبولي.

ومن الواضح أن الانفتاح على المدرب المحلي، مردّه الأساسي النتائج التي تحققت في بطولات سابقة، إضافة إلى الوضع المالي الذي يحرم بعض الاتحادات التعاقد مع أسماء أجنبية، إضافة إلى أن الخيبات الأخيرة حفزت اتحادات على اتخاذ قرارات عاجلة مثلما حصل في منتخب الكاميرون الذي فشل في التأهل إلى كأس العالم.