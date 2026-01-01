"كان" المغرب تربط نجوم اللعبة بأصولهم الأفريقية

- يشهد المغرب توافد نجوم كرة القدم لمتابعة كأس أمم أفريقيا 2025، مستغلين عطلة نهاية العام وتوقف الدوريات الأوروبية، حيث يتابعون مباريات منتخبات بلدانهم الأصلية. - برزت ظاهرة اختيار اللاعبين من أصول أفريقية تمثيل منتخبات أوروبية، بينما اختار آخرون منتخبات أفريقية مثل المغربي إبراهيم دياز، والجزائري إبراهيم مازة. - حضر نجوم مثل كيليان مبابي وأورليان تشواميني لدعم منتخباتهم الأصلية، بينما خطف زين الدين زيدان الأضواء بحضوره مباريات الجزائر، مستفيدين من قرب المغرب وتجهيزاته المريحة.

يشهد المغرب توافد عددٍ كبيرٍ من نجوم كرة القدم في العالم، لمتابعة كأس أمم أفريقيا 2025،، الذي يتزامن مع عطلة نهاية العام في أوروبا، وتوقف نشاط العديد من الدوريات القوية خاصة الإسباني، إذ استغلّ عددٌ من اللاعبين الفرصة لقضاء العطلة في المغرب ومتابعة بعض المباريات التي تجمع منتخبات بلدانهم الأصلية بمنافسين آخرين.

وينتشر في معظم المنتخبات الأوروبية، لاعبون من أصول أفريقية، خاصة فرنسا وبلجيكا، ذلك أن الكثير من اللاعبين ولدوا في القارة العجوز، واختاروا تمثيل البلدان التي نشؤوا فيها على حساب منتخبات آبائهم، ورغم أن عدداً من اللاعبين فضلوا طريقاً مختلفاً في المواسم الأخيرة، عبر سرعة حسم القرار واختيار منتخبات أفريقية، مثل المغربي إبراهيم دياز، والجزائري إبراهيم مازة، والتونسي حنبعل المجبري، فضّلت أسماء قوية أخرى المنتخبات الأوروبية.

وخلال النسخة الـ34 من نهائيات كأس أفريقيا، التي أقيمت في ساحل العاج عام 2024، ساند بعض اللاعبين منتخبات بلدانهم الأصلية عبر منصّات التواصل الاجتماعي، وعبّروا عن دعمهم هذه المنتخبات بمنشورات مختلفة. وبرز لاعب ريال مدريد كامافينغا بإعجابه بمنشورٍ يُشيد بتأهل منتخب أنغولا إلى ربع النهائي، بعد الانتصار على ناميبيا، وقد جرى تداوله بشكل كبير، وهو الذي نشأ في ملجأ في أنغولا قبل أن يرحل إلى فرنسا في سن العامين، وأصبح هناك لاعباً محترفاً ونجماً عالمياً وتألق في عديد المناسبات.

@Camavinga está de olho na seleção de Angola. 👀 pic.twitter.com/DR4JhZjBmY — ÁFRICA DO JEITO QUE NUNCA VIU (@AfricajnViu) January 28, 2024

كما فضّل البلجيكي روميلو لوكاكو نشر تغريدة يتغنى من خلالها بتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور نصف النهائي في النسخة الحالية، حيث تعود أصول مهاجم نابولي الإيطالي إلى أصولٍ كونغولية مثل الكثير من اللاعبين في منتخب بلجيكا، وقد حاز بالفعل تفاعلاً كبيراً.

وتصدر نجوم ريال مدريد الحاليين المشهد في كأس أفريقيا الحالية، حيث حضر كيليان مبابي مباراة المغرب ومالي لدعم صديقه أشرف حكيمي، ولكنه حضر لاحقاً مباراة الكاميرون وساحل العاج، بما أنّه من أصول كاميرونية، والطريف أن المواجهتين انتهتا بالتعادل (1ـ1). كما حضر زميله في النادي الملكي ومنتخب فرنسا، أورليان تشواميني، لقاء الكاميرون الثاني بما أنه من أصول كاميرونية أيضاً، وتابع لاعب برشلونة، الفرنسي جيل كوندي بعض المباريات وهو من أصول بينينية.

وصنع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الحدث، وخطف الأضواء بحضور مباريات الجزائر في النهائيات، فإضافة إلى أصوله الجزائرية، اختار نجله، لوكا تمثيل منتخب "الخضر" ومن ثم حضر لمتابعة مبارياته برفقة أفراد العائلة الذين قدموا لمساندة حارس عرين أبطال 1990 و2019. ويمنح قرب المغرب من أوروبا، مع توفر التجهيزات الأساسية لإقامة مريحة، فرصة هامة للنجوم من أجل حضور كأس أمم أفريقيا.