كانسيلو يحسم جدل مستقبله: لدي عقد مع الهلال

- جواو كانسيلو يؤكد التزامه مع برشلونة حتى نهاية الموسم، مع التركيز على تحقيق لقب الدوري الإسباني، رغم ارتباطه بعقد مع نادي الهلال السعودي. - كانسيلو يعبر عن امتنانه للمدربين هانسي فليك وتشافي هيرنانديز، مشيداً بأسلوب الضغط الذي يعتمده فليك، والذي يمنح الفريق السيطرة في المباريات. - يشيد كانسيلو بالموهبة لامين يامال، معتبراً إياه من بين أفضل اللاعبين في العالم، ويعبر عن امتنانه للفرصة التي أتيحت له للعب والتدرب معه.

حسم النجم البرتغالي، جواو كانسيلو (31 عاماً)، جدل مستقبله مع نادي الهلال السعودي، بعدما انتشرت شائعات خلال الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام الإسبانية، تتحدث عن رغبته في البقاء مع فريق برشلونة، رغم أن المدافع يلعب على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال كانسيلو في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة أبولا البرتغالية، أمس الأربعاء: "سأواصل العمل والتركيز على ما تبقى من مواجهات مع نادي برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري، وجئت إلى هنا، حتى أقدم المساعدة للفريق الكتالوني، عبر حسم لقب الدوري الإسباني، الذي أعتبره الأهم بالنسبة لي، وفي كرة القدم دائماً ما يوجد خيارات أمام اللاعب".

وأوضح قائلاً: "لدي عقد مع نادي الهلال السعودي، وأنا حالياً في فترة إعارة، ومستقبلي الآن والحديث عنه ليس مهماً بالنسبة لي، وأركز حالياً على خوض المواجهات، والاستماع إلى تعليمات المدرب هانسي فليك، الذي يطلب مني الضغط دائماً، وأفضل هذا الأسلوب، لأنه يمنحنا السيطرة على المباريات في أغلب الأحيان، ولا أريد نسيان المدرب تشافي هيرنانديز، الذي عملت معه في برشلونة، وأشعر بالامتنان له على كل ما قدمه لي وساعدني به".

وتابع حديثه قائلاً: "لا يوجد أحد في العالم يثق بي أكثر من نفسي، لأنه لا يوجد شخص في هذا العالم يعلم ما مررت به خلال مسيرتي الاحترافية، والمعاناة الكبيرة التي عشتها مع عائلتي، ولهذا السبب يعتقد الكثير أنني شخص متكبر ولا أجيب عن أسئلة وسائل الإعلام ولا أظهر كثيراً على القنوات التلفزية، لأنني مهتم فقط بلعب المباريات وقضاء الوقت مع عائلتي".

وختم جواو كانسيلو حديثه، عن الموهبة لامين يامال، بقوله: "ليس من الضروري قول أي شيء عنه، لأنه يُعد اللاعب الأكثر موهبة في العالم أو ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في الوقت الحالي، وبالنسبة لي، فإنني أشعر بالامتنان للفرصة، التي جعلتني أتدرب وألعب معه، وهو دائماً يصنع الفارق في اللحظات الحاسمة خلال المواجهات".