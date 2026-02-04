كانتي يُوقِّع رسمياً مع فنربخشة التركي والنصيري يدخل في الصفقة

- أعلن نادي فنربخشة التركي عن التعاقد مع نغولو كانتي من نادي الاتحاد السعودي بعد تعقيدات في الانتقال، حيث أُدرج يوسف النصيري في الصفقة. - كانتي، الذي رفض التدريب للضغط على ناديه، حصل على الضوء الأخضر من الفيفا للانتقال، ويهدف للحفاظ على جاهزيته قبل كأس العالم 2026. - انتقل النصيري إلى الاتحاد ليكون بديلاً لكريم بنزيمة، بعد صفقة قياسية مع فنربخشة، حيث قضى أربعة مواسم مع إشبيلية الإسباني.

أعلن نادي فنربخشة التركي التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي نغولو كانتي (29 سنة)، قادماً من نادي الاتحاد السعودي، في صفقة دخل فيها المغربي يوسف النصيري، بعد تعقيدات رافقت الانتقال خلال الساعة الأخيرة.

وتعاقد نادي فنربخشة التركي مع كانتي بعد موسمين ونصف قضاهما مع نادي الاتحاد السعودي، يوم الأربعاء. وكتب النادي التركي عبر حسابه في منصة إكس: "بعض القصص تستغرق وقتاً، لكنها لا تنتهي أبداً. أهلاً بك في فنربخشة، نغولو كانتي"، وذلك بعد أن كان قد أعلن أمس الثلاثاء فشل الصفقة، محملاً نادي الاتحاد السعودي المسؤولية.

في المقابل، انتقل المهاجم المغربي يوسف النصيري إلى نادي الاتحاد السعودي، إذ ذكر النادي في بيان رسمي معلقاً على صفقة كانتي: "الاتحاد وافق على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب نغولو كانتي لنادي فنربخشة". وفي وقت لم يُحدّد فيه فنربخشة مدة العقد، أوضح في بيان طويل أن مسؤولي الاتحاد "أدخلوا معلومات بشكل غير صحيح في نظام الانتقالات الخاص بالفيفا (تي إم إس)، في وقت كانت فيه نافذة الانتقالات تُغلَق في السعودية".

ووفقاً للصحافة التركية، فإن كانتي (34 عاماً) رفض التدرّب في الأيام الماضية من أجل الضغط على إدارة ناديه ودفعها إلى الموافقة على رحيله نحو فنربخشة الذي ارتبط اسمه به منذ أسابيع. وفي النهاية، منح الفيفا الضوء الأخضر لانتقال لاعب الارتكاز الفرنسي.

ويهدف الدولي الفرنسي الذي خاض 65 مباراة دولية، والذي ينضم إلى نادٍ يشارك في الدوري الأوروبي، إلى الحفاظ على جهوزيته قبل كأس العالم المقررة في أميركا والمكسيك وكندا بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز. ورغم انتقاله إلى الشرق الأوسط في عام 2023، لم يبتعد كانتي عن أجواء المنتخب الفرنسي، فقد كان أحد أبرز مهندسي التتويج بكأس العالم 2018 في روسيا، حين شكّل ثنائياً رائعاً في خط الوسط مع بول بوغبا، وظل محافظاً على تنافسيته، فساعد الاتحاد على الفوز بلقب الدوري إلى جانب مواطنه كريم بنزيمة وتحت إشراف الفرنسي الآخر لوران بلان عام 2025.

وبفضل الثقة التي يحظى بها لدى المدرب ديدييه ديشان، استدعاه الأخير إلى بطولة يورو 2024، ليستعيد مكانه أساسياً منذ المباراة الأولى بعد غياب عامين عن صفوف منتخب فرنسا. وعلى الرغم من تراجع مستواه في ألمانيا، فإن خبرته تبقى استثنائية، وهي قيمة أساسية قبل خوض بطولة يتوقع أن تكون طويلة وشاقة.

وجاءت صفقة النصيري إلى الاتحاد لكي يكون بديلاً للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي انتقل إلى نادي الهلال السعودي. وكتب "العميد" في حسابه على منصة إكس: "جاء ومعاه ابن فاس. ها هو السبع. ليث الأطلسي في كتيبة النمور". وانتقل النصيري (28 عاماً) إلى صفوف فنربخشة في شهر يوليو/ تموز عام 2024 لخمسة أعوام بعد أربعة مواسم قضاها في صفوف إشبيلية الإسباني مقابل 21.2 مليون دولار في أكبر صفقة في تاريخ الدوري التركي وقتها.