كانتي يسير على خطى رونالدو ويُقاطع تدريبات اتحاد جدة

- نغولو كانتي، لاعب الاتحاد السعودي، قاطع التدريبات احتجاجاً على فشل انتقاله إلى فنربخشة التركي، حيث كان يأمل في تعزيز فرص مشاركته في كأس العالم 2026 بعد عدم انتظامه مع منتخب بلاده. - الصحافي بن جاكوبس أكد أن كانتي يسعى للانضمام إلى فنربخشة، مما يشكل ضربة قوية للاتحاد الذي فقد كريم بنزيمة لصالح الهلال ولا يمكنه إجراء تعاقدات جديدة حالياً. - فنربخشة أعلن فشل الصفقة بسبب تأخر الاتحاد في إرسال الوثائق، رغم استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات اللازمة من جانبهم.

قاطع الفرنسي، نغولو كانتي (34 عاماً)، تدريبات فريقه الاتحاد السعودي، احتجاجاً منه على فشل صفقة انتقاله إلى نادي فنربخشة التركي، بعد أن حصل اتفاق بين نجم تشلسي سابقاً، مع إدارة النادي التركي على الشروط الشخصية في العقد، الذي كان يهدف فيه لدعم فرصة مشاركته في كأس العالم 2026، بما أن حضوره في المعسكرات الأخيرة مع منتخب بلاده لم يكن منتظماً، وبات مهدداً بالغياب عن البطولة خاصة مع قوة المنافسة في مركزه.

ونشر الصحافي الإنكليزي، بن جاكوبس، اليوم الثلاثاء، تغريدة على منصة إكس أكد من خلالها في خبر حصري، أن كانتي تمرّد على فريق الاتحاد وقاطع التدريبات، وقال جاكوبس في تدوينته: "رفض نغولو كانتي التدرب اليوم مع الاتحاد، ولا يزال يسعى للانضمام إلى فنربخشة. رحيله سيشكل ضربة قوية للاتحاد، خاصة بعد فشله في التعاقد مع غوستافو. وقد خسر الاتحاد بالفعل كريم بنزيمة لصالح الهلال، ولا يمكنه إجراء أي تعاقدات جديدة في الوقت الحالي". وبحكم أن الميركاتو الشتوي في تركيا ما زال متواصلاً حتى يوم الجمعة، لذا فإن تصرف كانتي قد يجبر الاتحاد على قبول فكرة رحيله.

من جهته أعلن فنربخشة في بيان، فشل الصفقة رسمياً، بسبب تأخر الاتحاد في إرسال الوثائق، إذ كان كانتي يأمل في أن ينضمّ إلى الفريق التركي ويرفع التحدي معه خلال النصف الثاني من الموسم، وقال فنربخشة في بيانه: "أجرى نادينا عملية انتقال نغولو كانتي ويوسف النصيري إلى الاتحاد بدقة متناهية، وفقًا للخطة الموضوعة وبالامتثال لجميع المتطلبات" وتابع "بناءً على طلب الجهاز الفني، تم التوصل إلى اتفاقيات مع اللاعبين، وأُجريت الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وحصلنا على الموافقات المطلوبة، وأوفى نادينا بجميع التزاماته ضمن الإطار الزمني المحدد. وأضاف"كما تم تحميل جميع وثائق تسجيل الانتقالات بشكل صحيح وكامل إلى النظام ضمن الإطار الزمني المحدد". وتابع البيان" مع ذلك، ونظرًا لإدخال النادي الآخر (الاتحاد) معلومات غير صحيحة في نظام إدارة الانتقالات، لم يتسنَّ إتمام الصفقة ضمن الإطار الزمني المحدد، بغض النظر عن إجراءات نادينا. ونتيجة لذلك، تم طلب تمديد المهلة، وعُقدت مناقشات مع الفيفا، واتُخذت جميع الخطوات اللازمة لحل المشكلة."

وقد واختار اللاعب الفرنسي التمرد رغم أنه من النادر أن أثار أزمات طوال مسيرته، وتصرف على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لم يُشارك في لقاء فريقه النصر أمام الرياض يوم الاثنين، احتجاجاً على عدم دعم صفوف فريقه بصفقات إضافية مثل نادي الهلال، الذي ضمّ المهاجم بنزيمة قادماً من فريق الاتحاد.