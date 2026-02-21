كانتي يتغنى بتجربته مع الاتحاد: عشت لحظات لا تنسى

- نغولو كانتي، نجم منتخب فرنسا، يعبر عن امتنانه لتجربته مع نادي الاتحاد السعودي، حيث عاش لحظات لا تُنسى وحقق لقب الدوري، قبل أن يقرر العودة إلى أوروبا والانضمام إلى فنربخشة التركي. - كانتي يصف المنافسة في الدوري السعودي بالقوية، مشيرًا إلى التحديات التي واجهها مع الاتحاد، ويعتبر انتقاله إلى فنربخشة تحديًا جديدًا في مسيرته المهنية. - يهدف كانتي إلى مساعدة فنربخشة في المنافسة على لقب الدوري الممتاز، رغم صعوبة المهمة بوجود منافس قوي مثل غلطة سراي.

كشف نجم منتخب فرنسا ونادي فنربخشة التركي، نغولو كانتي (34 عاماً)، عن تعلمه الكثير من تجربته مع فريقه السابق الاتحاد السعودي، الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية عام 2023، وأصبح أحد أبرز النجوم، الذين مروا على تاريخ "العميد"، قبل قراره الرحيل في "الميركاتو" الشتوي الأخير.

وقال كانتي في تصريحاته، التي نقلتها قناة "تي أر تي" سبورت" التركية، أمس الجمعة: "لقد عشت لحظات لا تنسى مع نادي الاتحاد في منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، لكنني الآن مع فنربخشة، إلا أن المنافسة وقوة المواجهات لم تتغير عليّ، بعدما لعبت مباريات صعبة للغاية مع الاتحاد ضد عدد من الفرق الكبرى هناك". وتابع كانتي: "لقد قضيت وقتاً رائعاً في السعودية، والمنافسة التي عشتها في صفوف نادي الاتحاد كانت قوية، لأنني قدمت لك ما لدي دائماً في المواجهات الصعبة، واستمتعت كثيراً بتحقيق الانتصارات، وأيضاً لقب الدوري هناك، لكنني فضلت العودة مرى أخرى إلى أوروبا، بعدما اخترت اللعب مع فنربخشة، الذي أعتبره تحدياً كبيراً في مسيرتي، وأتمنّى أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لي".

وختمت القناة التركية تقريرها بالإشارة إلى أن كانتي عبّر عن سعادته باختيار اللعب في صفوف نادي فنربخشة، الذي يحظى بالكثير من الدعم الجماهيري، لكن هدفه الأساسي هو العمل على مساعدة الفريق في المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، رغم صعوبة المهمة، بسبب وجود منافس شرس وقوي، وهو غلطة سراي. ويذكر أن النجم الفرنسي نغولو كانتي رفض البقاء مع نادي الاتحاد السعودي، بعدما حصل على عرض من قبل إدارة فريق فنربخشة التركي، الأمر الذي جعل صابح 34 عاماً يرفض خوض التدريبات، حتى يضغط على المسؤولين عن "العميد"، الذين في نهاية المطاف رضخوا لمطالب صانع الألعاب، الذي رحل في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.