كانتونا: إذا قرر رئيسٌ شنّ حرب فعليه أن يكون أول من يخوضها

طالب نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا سابقاً إريك كانتونا بإقرار قانون دولي ينصّ على محاسبة الرؤساء الذين يقررون افتعال الحروب في العالم، وذلك على هامش احتدام الوضع في منطقة الشرق الأوسط، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وازدياد حدّة التوتر عالمياً.

وقال كانتونا خلال ظهوره في برنامج "كليك"، على قناة كانال بلوس الفرنسية أمس الثلاثاء: "على سبيل المثال، لن يخوض أيٌّ من أبنائي تجربة الحرب. ولا واحد منهم. ما الجدوى؟ بالأمس، كنت أفكر، أريد أن أفعل شيئاً، أودّ سنّ قانون نطلبه من المحكمة الدولية. قانون دولي ينصّ على أنه إذا قرر رئيسٌ شنّ حرب، فعليه أن يكون أول من يخوضها، بدلاً من إرسال شباب في الثامنة عشرة من عمرهم. حينها، أعتقد أن الحروب ستقلّ كثيراً، جميعهم يجلسون في مكاتب طولها 25 متراً. ثم نرسل شباباً في الثامنة عشرة إلى حتفهم، لكن غالباً ما نكون نحن الظالمين. ثم، على الجانب الآخر، ليسوا حتى في الثامنة عشرة من عمرهم، إنهم أطفال أبرياء، مدنيون، أو جنود. لكن أعتقد أن الحروب ستقلّ لو فعلنا ذلك".

وأردف كانتونا: "أُحب رئيس كولومبيا. لقد ألقى خطاباً رائعاً، ثم يأتي ترامب، ويهدد بمهاجمة دول أميركا الجنوبية. لقد كان عضواً سابقاً في فارك (القوات المسلحة الثورية الكولومبية)، وقد وعد (يقصد رئيس كولومبيا) ألا يمسك السلاح مجدداً، لكنه قال: حسناً، إذا جاء ترامب، فليأتِ إلى هنا، وسأحمل السلاح مجدداً، إذا كان هناك رؤساء كهذا، فلا بأس. لكن معظم هؤلاء مجرد موظفين يُرسلون غيرهم، على سبيل المثال، لن يشارك أي من أبنائي في الحرب، صفر، لأي غرض؟ ولمن؟ ولماذا؟".

يُذكر أن كانتونا معروفٌ بمواقفه القوية والمناصرة تجاه القضية الفلسطينية، حيث ظهر في العديد من الأوقات مرتدياً الكوفية، وكذلك مطلقاً حملات مساندة للشعب هناك، في الوقت الذي ازدادت حدّة حديثه في الفترة الماضية منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.