كانالي رجل اللحظات الحاسمة.. من لانوس إلى مجد المونديال مع باراغواي

- قاد خوسيه كانالي منتخب باراغواي إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026 بعد تسجيله ركلة جزاء حاسمة ضد ألمانيا، مما أقصى حامل اللقب أربع مرات من البطولة. - تألق كانالي أيضاً مع ناديه لانوس الأرجنتيني، حيث سجل هدفاً حاسماً في نهائي كأس ريكوبا سودأميركانا ضد فلامنغو، ليمنح فريقه اللقب في "ملحمة ماراكانا". - لعب حارس مرمى سان لورينزو، أورلاندو جيل، دوراً مهماً بتصديه لركلتي ترجيح، مما ساهم في تأهل باراغواي إلى دور الـ16.

سجّل خوسيه كانالي (29 عاماً) ما قد توصف بأنها أهم ركلة جزاء في تاريخ منتخب باراغواي ببطولة كأس العالم، ليقود منتخب بلاده إلى دور الـ16 على حساب المنتخب الألماني، في نسخة 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وعاد المدافع ليسجل هدفاً حاسماً في ركلات الترجيح، مثل الهدف الذي أحرزه أمام فلامنغو البرازيلي في ملعب ماراكانا، ليمنح ناديه لانوس الأرجنتيني لقب كأس ريكوبا سودأميركانا، في فبراير/ شباط الماضي.

وبحسب ما أورده موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء، فقد تولّى قلب الدفاع تسديد ركلة الجزاء السادسة في ركلات الترجيح بلقاء ألمانيا، وهي الركلة الحاسمة التي أقصت حامل اللقب أربع مرات، وأحد أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، من دور الـ32. وبثقة عالية، استلم المدافع الكرة وسددها بقوة في الزاوية اليمنى العليا لمرمى مانويل نوير. وأنهى كانالي سلسلة ركلات الترجيح التي كانت مثيرة للغاية بالنسبة للباراغوايانيين، بعدما أهدر رفاقه فرصتين لحسم تأهلهم إلى دور الـ16.

Goles inolvidables de José María Canale? Tenemos 🇱🇻☑️ pic.twitter.com/V5bd9PA6ei — Club Lanús (@clublanus) June 30, 2026

كرة عالمية ألمانيا تودع كأس العالم بعد الخسارة أمام باراغواي بركلات الترجيح

وتصدى حارس مرمى نادي سان لورينزو الأرجنتيني، أورلاندو جيل، لركلتي ترجيح من أصل أربع ركلات للاعبين الألمان، بعدما أهدر أنطونيو سانابريا وفابيان بالبوينا ركلتيهما. ثم جاء الدور على المدافع الألماني جوناثان تاه الذي أضاع ركلته أيضاً، لكن قلب دفاع لانوس لم يتردد في استغلال فرصته وتسجيل الركلة الحاسمة، ليُضاف هذا الهدف إلى هدف اللاعب الباراغواياني الحاسم، والذي سبق أن سجله في نهائي كأس ريكوبا سودأميركانا ضد فلامنغو.

وسجل كانالي في نهائي ريكوبا سودأميركانا أمام فلامنغو البرازيلي، ليساهم ذلك الهدف في تعادل لانوس 2-2 في مباراة الإياب التي أُقيمت على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وبالتالي منح الفريق أفضلية 3-2 في مجموع المباراتين، ليحسم النهائي الذي عُرف بـ"ملحمة ماراكانا"، لمصلحة فريقه لانوس.