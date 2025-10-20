كاميرا "العربي الجديد" ترصد فرحة المغاربة بكأس العالم للشباب

الرباط

العربي الجديد

20 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 15:48 (توقيت القدس)
- احتفلت مدن المغرب بفوز منتخب أشبال المغرب بكأس العالم تحت 20 سنة، بعد انتصارهم على الأرجنتين بهدفين نظيفين في سانتياغو، مما أضفى فرحة غير مسبوقة في تاريخ الكرة العربية.
- شوارع الرباط والدار البيضاء والقنيطرة وفاس ومراكش امتلأت بالجماهير المحتفلة، حيث علت الهتافات والأناشيد الوطنية، ورافقتها زغاريد النساء وأصوات المفرقعات.
- امتدت الاحتفالات إلى مدن الشمال والجنوب، حيث توحد المغاربة في مشهد وطني يعبر عن الفخر والاعتزاز بالإنجاز التاريخي الذي حققه شباب المغرب.

عاشت شوارع مدن المغرب ليلة تاريخية بمجرد نهاية المباراة النهائية لنيل لقب كأس العالم تحت 20 سنة، بتتويج منتخب أشبال المغرب بطلاً للعالم على حساب منتخب الأرجنتين بهدفين نظيفين، فجر الاثنين، على ملعب ناسيونال خوليو مارتينيز برادانوس في سانتياغو التشيلية. ورقصت المدن المغربية فرحاً وابتهاجاً بلقب عالمي استثنائي، وغير مسبوق في تاريخ الكرة العربية، وتحولت شوارعها إلى عرس وطني امتد حتى الساعات الأولى من الصباح، وانخرط في الاحتفالات أطفال وشباب وشيوخ ونساء، وجابت كاميرا "العربي الجديد" شوارع مدن الرباط والدار البيضاء والقنيطرة وفاس ومراكش، ورصدت الفرحة العارمة التي غمرت وجوه الجماهير الصغار كما الكبار، بعد التتويج التاريخي لأشبال المغرب بلقب كأس العالم، لأول مرة في تاريخه. 

واحتشد الآلاف من المشجعين في شوارع العاصمة المغربية الرباط، وبخاصة في شارع محمد الخامس وأكدال وساحة باب الحد، وهم يهتفون بالإنجاز ويلوحون بالأعلام الوطنية، ويرددون الشعارات والأناشيد الوطنية والهتافات التي تمجد بسالة وقتالية أشبال الأطلس وروحهم الوطنية العالية، بالإضافة إلى زغاريد النساء التي رافقت هذه الاحتفالات، وارتفعت أصوات المفرقعات ومنبهات السيارات، التي ظلت تجوب الشوارع وسط أجواء من البهجة والاعتزاز بهذا الإنجاز الرياضي العظيم.

محمد وهبي مع الحكم الرابع في الملعب الوطني في سانتياغو في 19 أكتوبر 2025 (راؤول برافو/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

محمد وهبي كاتب إنجاز المغرب.. بطل "البطاقة الخضراء" بنهائي المونديال

وفي الدار البيضاء، عاشت شوارع المدينة فرحة استثنائية بعد التتويج بلقب كأس العالم تحت 20 سنة، خاصة في كورنيش عين الذئاب، الذي غص بالجماهير المنتشية بالإنجاز التاريخي. وتوحدت الهتافات وارتفعت أصوات أبواق السيارات في مشاهد احتفالية أعادت إلى الأذهان أجواء مونديال قطر 2022، حين بلغ المنتخب المغربي الأول نصف النهائي بعد إقصائه منتخب البرتغال، في إنجاز لا يزال محفوراً في ذاكرة المغاربة.

وامتدت الاحتفالات إلى مدن الشمال والجنوب ووسط المملكة، في لوحة وطنية فنية نادرة جمعت المغاربة على قلب واحد. في طنجة وتطوان كما في أكادير والعيون، خرج الشباب والأطفال والنساء إلى الشوارع ملوحين بالأعلام الوطنية ومرددين الأهازيج التي تمجد بلدهم على نغم واحد عنوانه الفخر والاعتزاز بالانتماء، ومعبّرين بصدق عن ابتهاج شعبي بإنجاز جيل شباب رفعوا راية المغرب عالياً في سماء سانتياغو التشيلية.

