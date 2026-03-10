كامب نو يحصل على ترخيص بلدية برشلونة.. 62 ألف متفرج رسمياً

- حصل نادي برشلونة على ترخيص لزيادة سعة ملعب كامب نو إلى 62 ألف متفرج، مما يتيح استضافة مباريات بحضور أكبر، ويشمل المدرجين الشماليين، مع خطط لزيادة السعة إلى 105 آلاف مقعد مستقبلاً. - الرخصة الجديدة (C1) تأتي بعد انتظار طويل، وتسمح للنادي باستضافة مباراة الدوري المقبلة أمام إشبيلية بحضور 62 ألف متفرج، وهي خطوة مهمة للرئيس خوان لابورتا. - يتعين على النادي استكمال إجراءات 14 ألف اشتراك موسمي لأعضاء الجهة الشمالية، مع تخصيص مقاعد جديدة للأعضاء الكتالونيين وفتح 1200 مقعد إضافي في الجهة الجنوبية.

حصل نادي برشلونة الإسباني على ترخيص رسمي من البلدية لرفع سعة ملعب كامب نو إلى 62 ألف متفرج، بعد انتظار دام أشهراً وتحديداً منذ افتتاح ملعب كامب نو بحلته الجديدة، واستضافة عدة مباريات محلية وأوروبية بحضور حوالي 45 ألف متفرج.

وأكدت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، الثلاثاء، أن مجلس مدينة برشلونة منح رخصة الإشغال (C1) لملعب سبوتيفاي كامب نو، ما يسمح باستضافة مباريات بحضور حوالي 62 ألف متفرج (زيادة حوالي 17 ألف متفرج في المدرجات). ويشمل هذا التصريح المدرجين الشماليين في ملعب سبوتيفاي كامب نو، وينضم إلى الرخصة التي مُنحت سابقاً للمرحلتين (A1) و(B1)، واللتين تشملان مناطق المنصة والجانبين والجهة الجنوبية من المدرجين الأول والثاني.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها الوكالة، سيتمكن النادي في مباراة الدوري المقبلة أمام إشبيلية يوم الأحد المقبل 15 مارس/آذار، وهو اليوم الذي تُجرى فيه أيضاً انتخابات رئاسة النادي، من رفع السعة إلى 62 ألف متفرج، في ملعب سيصل إلى 105 آلاف مقعد عند اكتمال الأشغال. وكان الحصول على الرخصة (C1) من أبرز الملفات التي شدد عليها في الأسابيع الأخيرة الرئيس المنتهية ولايته والمرشح لإعادة انتخابه، خوان لابورتا، الذي طالب المجلس البلدي بالإسراع في اعتمادها.

في المقابل، يتعين على نادي برشلونة الآن استكمال إجراءات 14 ألف اشتراك موسمي ستكون متاحة لأعضاء "الجهة الشمالية". وكان النادي أكد في 19 فبراير/شباط الماضي أن هذه المقاعد الجديدة ستُخصص بشكل أولي لقاعدة الأعضاء الكتالونية، في حين أنه ومع الحصول على هذا التصريح، يُنتظر أيضاً فتح نحو 1200 مقعد في الجهة الجنوبية للمساحة المخصصة لمدرج التشجيع، الذي تمركز في إياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا في إحدى زوايا الملعب بحضور نحو 750 مشجعاً.