- لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، يكشف عن أساليب سرية لمراقبة اللاعبين، منها التنكر لتجنب التعرف عليه، مما يعكس تكتيكاته الفريدة في سوق الانتقالات. - يعتمد كامبوس على إرسال عدة كشّافين لمتابعة اللاعب نفسه دون علمهم ببعضهم، لضمان تقييمات موضوعية وتقليل التحيز، مما يعزز دقة قراراته. - يولي كامبوس أهمية كبيرة للجانب الشخصي للاعبين، حيث يدرس سلوكهم خارج الملعب، كما أظهر موقفاً طريفاً مع لاعب أثارت إدارته المالية مخاوفه.

كشف المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، لويس كامبوس (61 عاماً)، النقاب عن أحد أكثر جوانب سوق الانتقالات غموضاً. وشرح كامبوس الذي يُعتبر أحد أبرز مهندسي المشروع الذي قاد النادي الباريسي إلى الهيمنة على الكرة الأوروبية في السنوات الأخيرة، بعض الأساليب التي يستخدمها لمراقبة اللاعبين المستهدفين عن كثب، والتي يُشبه الكثير منها أفلام التجسس.

وفي مقابلة مع قناة "أر تي بي" البرتغالية، اعترف المسؤول البرتغالي، بأن التكتم أحد مفاتيح نجاحه. وأضاف: "يُطلقون عليّ لقب الذئب المنفرد"، قبل أن يكشف أنه لجأ في أكثر من مناسبة إلى التنكر لتجنب التعرف إليه خلال رحلاته الاستكشافية. وأوضح كامبوس: "اليوم، وجهي معروف في جميع أنحاء العالم. لحضور بعض المباريات، أضطر إلى ارتداء ملابس داكنة وقبعة، بل إنني ذهبت إلى حد استخدام شارب مزيف". ومع ذلك، أوضح أن هدفه ليس الاختباء من الصحافة، بل من اللاعبين أنفسهم "، ما يقلقني ليس أن يعرف الصحافيون أنني موجود هناك، وإنما ألا يدرك اللاعبون الذين أراقبهم وجودي".

وأقرّ المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، بأنه رغم تمتعه بإمكانية الوصول إلى مناطق الشخصيات الكبرى في العديد من الملاعب، يُفضّل غالباً شراء تذكرة كأي مشجع آخر والاندماج مع الجمهور ليبقى بعيداً عن الأنظار، كما أنه يتجنب أي تواصل مع اللاعبين أو وكلائهم خلال هذه المباريات خارج أرضه.

كامبوس وهيكلية الاستكشاف

وكشف كامبوس أيضاً عن أحد أسرار هيكلية الاستكشاف لديه، وأوضح أنه يُرسل عادةً عدة كشّافين لمتابعة اللاعب نفسه، من دون أن يعرف أي منهم أن زملاء آخرين يقومون بالعمل نفسه تماماً. وأضاف: "أُحبّ مقارنة المعلومات. لا أسمح لهم بمشاركة تقاريرهم في ما بينهم لأنني لا أريدهم أن يؤثروا على بعضهم البعض. وبهذه الطريقة، أحصل على تقييمات أكثر موضوعية"، إنه نظام مُصمّم لتقليل التحيز ومقارنة وجهات النظر المختلفة قبل اتخاذ القرار، بحسب كامبوس نفسه.

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ويولي المسؤول البرتغالي أيضاً أهمية كبيرة للغاية للجانب الشخصي للاعبين. وقبل إعطاء الضوء الأخضر لأي صفقة، يحاول معرفة كيفية تصرفهم خارج الملعب وكيف يتعاملون مع مواقف معينة في حياتهم اليومية. كمثال على ذلك، استذكر كامبوس موقفاً طريفاً مع لاعب كرة قدم أثارت إدارته المالية مخاوفه، بعدما دعاه كامبوس لتناول القهوة، ثم اقترح عليهما التجول في منطقة تعجّ بالمتاجر الفاخرة، وحول هذا قال: "دخل المتجر الأول، ثم الثاني، ثم الثالث. أنفق مبلغاً طائلاً من المال"، وروى كامبوس ضاحكاً ومُلمّحاً إلى أن هذا السلوك أكّد بعض الشكوك التي أحاطت باللاعب في ما بعد.