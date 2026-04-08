كامافينغا يُفجّر الخلافات داخل ريال مدريد برفضه الرحيل

أشعل النجم الفرنسي، إدواردو كامافينغا (23 عاماً)، الخلافات داخل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما رفض الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، رغم تلقي القائمين على الفريق الملكي العديد من العروض المغرية، قبل انطلاق "الميركاتو".

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الثلاثاء، أن كامافينغا فقد مكانه داخل التشكيلة الأساسية لنادي ريال مدريد، رغم حصوله على كل الفرص من المدربين، الذين تعاقبوا على الجهاز الفني للفريق الملكي، بداية من الإيطالي كارلو أنشيلوتي وصولاً إلى ألفارو أربيلوا، لكن قائد خط الوسط، وقع في العديد من الأخطاء القاتلة، التي كلفت رفاق المهاجم كيليان مبابي خسارة الكثير من النقاط في الليغا، وتلقي الأهداف في دوري الأبطال وكأس الملك هذا الموسم. وأوضحت أن الانتقادات العلنية بحق المدرب ألفارو أربيلوا، شكلت نقطة تحول في مسيرة كامافينغا مع نادي ريال مدريد، الذي شكك الكثير من أعضاء مجلس إدارة في جدوى بقائه، الأمر الذي جعلهم يفكرون في عرضه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وتابعت أن إدارة نادي ريال مدريد، بدأت بالفعل بتلقي العروض من قبل العديد من الفرق الأوروبية، التي بدأت تسأل عن النجم الفرنسي، لكن الصدمة كانت عندما رفض كامافينغا الاستماع إلى أي عرض، لأنه لا ينوي الرحيل نهائياً. وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن اللاعب الفرنسي تمسك بموقفه الرافض لفكرة الرحيل، الأمر الذي جعل الأزمة تشتعل داخل أروقة إدارة نادي ريال مدريد، التي تعمل على وضع العديد من الأسماء المرشحة للمغادرة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل كسب الأموال، التي سيتم الاستفادة منها في الصفقات الجديدة.