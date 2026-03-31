كامافينغا يكشف أسرار مدرب ريال مدريد وكواليس ما يحدث في غرف الملابس

- كشف إدواردو كامافينغا عن أسرار المدرب ألفارو أربيلوا، الذي يتمتع بروح كارلو أنشيلوتي، حيث يمنح اللاعبين الحرية ويتواصل معهم بشكل دائم، مما يعزز الروح الجماعية في الفريق. - أربيلوا يفهم تركيبة غرف خلع الملابس في ريال مدريد ويجعل اللاعبين سعداء، مما يساهم في رفع معنوياتهم وتحقيق الانتصارات، وهو ما يطمح إليه كامافينغا ليكون جزءاً من حسم البطولات. - فينيسيوس جونيور يدعم المواهب الشابة ويرحب باللاعبين الجدد، ويعتبر احتفالاته بعد الأهداف جزءاً من ثقافته، رغم اعتبار البعض لها استفزازية في أوروبا.

كشف نجم نادي ريال مدريد الإسباني إدواردو كامافينغا (23 عاماً)، أسرار المدرب ألفارو أربيلوا، الذي تولى رئاسة الجهاز الفني خلفاً للمقال تشابي ألونسو، بالإضافة إلى كواليس ما يحدث في غرف خلع الملابس للفريق الملكي بعيداً عن أعين وسائل الإعلام.

وقال إدواردو كامافينغا في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن" الأميركية، الثلاثاء: "أربيلوا يمتلك نفس روح مدربنا السابق كارلو أنشيلوتي، لأن ألفارو يمنحنا الكثير من الحرية، ويتحدث بشكل دائم مع اللاعبين، وبعد نهاية التدريبات يدخل علينا في غرف خلع الملابس، وهو يحمل الهدايا، مثل الدونات، والبسكويت، وغيرها من الأشياء التي تجعلنا نشعر بقربه منا".

وتابع: "أربيلوا يفهم تركيبة غرف خلع الملابس في ريال مدريد، ويعلم جيداً كيف يجعل نجوم الفريق سعداء، فإنه مهما يطلب منا سنفعله خلال المباريات، وهذا ما يحدث بالفعل، والجميع شاهد كيف أصبحنا نلعب بمعنويات عالية، وذلك ما يسهل علينا مهمة حسم المواجهات، وبالنسبي لي، فإنني دائماً أريد أن ألعب أكثر، وأكون أحد المساهمين بحسم البطولات".

وختم إدواردو كامافينغا حديثه بالقول: "فينيسيوس جونيور دائماً ما يقدم المساعدة للمواهب الشابة، وعندما يصل لاعب جديد إلى صفوف نادي ريال مدريد، فإن البرازيلي أول من يبادر إلى الترحيب به، والاحتفالات التي يقوم بها بعد تسجيله الأهداف عبارة عن أمر طبيعي في بلاده، لكن البعض في أوروبا يعتبرها استفزازية، لكن هذا حال كرة القدم، وعليهم أن يفهموا أن كل لاعب حر في التعبير عن فرحته بإحراز الأهداف".

وتأتي تصريحات إدواردو كامافينغا في فترة التوقف الدولي، قبل العودة مرة أخرى إلى ناديه ريال مدريد الإسباني، الذي تنتظره مهمة صعبة للغاية أمام بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مواصلة الضغط على الغريم برشلونة، في رحلة المنافسة بينهما على حسم لقب الدوري الإسباني في الموسم الجاري.