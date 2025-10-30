كامافينغا يتحول إلى نجم متكامل في ريال مدريد وهذا سرّ تألقه

- إدواردو كامافينغا، نجم ريال مدريد، أصبح لاعباً متكاملاً بفضل تدريبات خاصة في الملاكمة وكرة السلة، مما ساعده على تحسين قوته الجسدية وتوقع حركات المنافسين، ليظهر بأداء مميز في الكلاسيكو. - يعتمد كامافينغا على نظام غذائي صارم ونوم مبكر، مما يعزز تركيزه في المباريات، ويعمل مع مدرب خاص خمسة أيام في الأسبوع لتطوير بنيته الجسدية وتفادي الإصابات. - فاجأ كامافينغا المحللين بقدرته على اللعب في مراكز متعددة، مما ساهم في فوز ريال مدريد على غريمه التاريخي.

تحول نجم نادي ريال مدريد، الفرنسي إدواردو كامافينغا (22 عاماً)، إلى لاعب مُتكامل، بعدما استعان بمدرب خاص، حتى يستطيع بناء جسده بطريقة علمية، تجعله يقدم المساعدة لكتيبة المدرب الإسباني، تشابي ألونسو، في جميع البطولات المحلية والقارية هذا الموسم.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، الأربعاء، أن إدواردو كامافينغا اعتمد على لعبة الملاكمة، في طريقة تدريباته الخاصة البعيدة عن ريال مدريد، لأن رياضة "الفن النبيل" قادرة على تنمية العديد من المهارات، التي لا يمتلكها لاعب كرة القدم، أبرزها التنبؤ بحركة المنافسين، بالإضافة إلى القوة الجسدية، نظراً لأن هذه الرياضة قائمة على تحمّل تلقي الضربات والاحتكاكات العنيفة.

وتابعت أن إدواردو كامافينغا فاجأ الكثير من المحللين، بسبب الأداء الذي قدمه في مواجهة الكلاسيكو، التي انتصر فيها ريال مدريد على غريمه التاريخي في ملعب سانتياغو برنابيو، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الإسباني، يوم الأحد الماضي، بسبب قدرة النجم الفرنسي على اللعب في عدة مراكز، إذ ظهر يقود الوسط الدفاعي، فضلاً عن تحوله إلى جناح أيمن وظهير أيسر، مع قوة الاحتكاكات التي قام بها، وافتكاك الكرة من منافسيه.

وأوضحت أن إدواردو كامافينغا لم يصل جسده بعد إلى مرحلة الكمال التام، لكنه أصبح نجماً متكاملاً، بعدما استعان بالملاكمة وكرة السلة، حتى يطور كثيراً من حركته داخل الملعب، وعندما رفع قميصه في الكلاسيكو، شاهد العالم كيف توزعت عضلات جسده بشكل مميز، لأنه يعمل لنحو خمسة أيام بالأسبوع مع مدربه الخاص، بعد نهاية التمارين الأساسية مع ريال مدريد، وهذا سر تحوله.

وختمت الصحيفة أن إدواردو كامافينغا يعتمد أيضاً على نظام غذائي صارم، ويلتزم بالنوم مبكراً طوال أيام الأسبوع، وهو ما يساعده في التركيز كثيراً خلال المواجهات، لأن صاحب الـ 22 عاماً يستيقظ صباحاً، ويذهب إلى التمارين، وبعدها يعود إلى منزله، ويخضع لجلسات تدريبية خاصة بالملاكمة، وبعدها في كرة السلة، وكل ذلك في سبيل تقوية بنيته الجسدية، حتى يتفادى الإصابات القوية، وينجح بالعودة سريعاً، في حال غيابه عن الملاعب، بسبب الإصابات.