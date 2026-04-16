كامافينغا... دخل لإنقاذ الريال أمام بايرن ميونخ فأخرجه من الأبطال

- إدواردو كامافينغا يساهم في إقصاء ريال مدريد: لعب كامافينغا دوراً حاسماً في خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا بعد طرده في مواجهة بايرن ميونخ، مما أدى إلى انهيار الفريق وتسجيل بايرن هدفين حاسمين. - تكرار الأخطاء: لم تكن هذه المرة الأولى التي يُطرد فيها كامافينغا بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين، حيث تكرر الأمر في الموسم الماضي أمام أرسنال، مما يثير تساؤلات حول استقرار عقليته. - مستقبل كامافينغا في خطر: أداء كامافينغا المتراجع قد يدفع ريال مدريد للتخلي عنه في سوق الانتقالات الصيفية، وفقاً لتقارير صحيفة ماركا الإسبانية.

لعب النجم الفرنسي، إدواردو كامافينغا (23 عاماً)، دوراً أساسياً في إقصاء ناديه ريال مدريد الإسباني، عن ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب تصرفه في المواجهة أمام بايرن ميونخ، الذي حسم الأمور لصالحه بمجموع المواجهتين (6-4)، وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي المسابقة القارية.

ومع تقدم نادي ريال مدريد بنتيجة المباراة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب ألفارو أربيلوا، الدفع بالنجم الفرنسي، إدواردو كامافينغا، الذي دخل مكان المغربي إبراهيم دياز في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، حتى يعطي دفعة معنوية لخط الوسط، ويقطع التمريرات التي تصل إلى مهاجمي بايرن ميونخ.

لكن إدواردو كامافينغا حصل على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 79، بسبب تدخله العنيف على منافسه، إلا أن تصرفه في الدقيقة 86، أفسد كل شيء، بعدما عرقل هاري كين، وأمسك الكرة حتى يضيع الوقت، الأمر الذي دفع الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، إلى التوجه مباشرة صوب الفرنسي، ليشهر البطاقة الصفراء الثانية، ويطرده من المواجهة.

وتسبب طرد كامافينغا من المواجهة، في انهيار نجوم نادي ريال مدريد نفسيا، بعدما ضغط بايرن ميونخ بكل قوته، ليتمكن لويس دياز من إدراك التعادل، بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 89، فيما أحرز زميله مايكل أوليز الهدف الرابع في الدقيقة 94، الأمر الذي جعل العملاق "البافاري" يحسم الأمور لصالحه بنتيجة المباراتين (6-4) ويخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

كررها من جديد بعد فعلته أمام أرسنال الموسم الماضي!

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي يطرد فيها إدواردو كامافينغا مع ناديه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بسبب تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، بل فعلها في الموسم الماضي خلال مواجهة ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية أمام أرسنال، التي نجح فيها بتحقيق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، الأمر الذي يعني أن عقلية الفرنسي لم تتغير، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.

وبات يُدرك إدواردو كامافينغا جيداً، أن ما فعله في مواجهة الإياب أمام بايرن ميونخ، وتسببه في إقصاء ناديه ريال مدريد عن دوري أبطال لكرة القدم، سيدفع ثمنه في سوق الانتقالات الصيفية، وبخاصة أن صحيفة ماركا الإسبانية، كشفت قبل عدة أيام، عن نية إدارة الفريق الملكي الاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي، بسبب تراجع مستواه بشكل كبير.