كالافيوري محطّ أنظار أندية كبرى في أوروبا وأرسنال يرفض التخلي عنه

- ريكاردو كالافيوري، المدافع الإيطالي البالغ 23 عاماً، يظل جزءاً أساسياً من مشروع أرسنال رغم اهتمام أندية كبرى مثل تشلسي وريال مدريد وميلان. - إدارة أرسنال تؤكد عدم نيتها بيع كالافيوري، حيث يعتبرونه لاعباً محورياً في نجاح الفريق الحالي، ويخططون للحفاظ على قوة الفريق في المستقبل. - انضم كالافيوري لأرسنال في 2024 مقابل 43 مليون يورو، وشارك في 57 مباراة، مسجلاً أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، ويتميز بالسرعة والقوة ودقة التمرير.

تتزايد التكهنات في الآونة الأخيرة حول مستقبل المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري (23 عاماً)، لكن المؤشرات الصادرة من داخل نادي أرسنال الإنكليزي توحي بأنّ اللاعب لا يزال جزءاً أساسياً من مشروع الفريق في المرحلة المقبلة، رغم الاهتمام الذي أبدته عدة أندية أوروبية بارزة.

وربطت تقارير إعلامية، بحسب ما ذكره موقع فيتشاخيس الإسباني الاثنين، اسم المدافع البالغ 23 عاماً بإمكانية الانتقال إلى أندية مثل تشلسي وريال مدريد وميلان إضافة إلى يوفنتوس ونابولي، إلا أن إدارة النادي اللندني لا تبدو مستعدة للتخلي عنه في الوقت الراهن.

وبحسب ما نقله موقع "TEAMtalk" الإنكليزي عن مصدر مقرب من النادي، فإن إدارة أرسنال لا تفكر في بيع أحد أبرز مدافعيها، إذ قال: "إنّه لاعب أساسي في النادي، وكان له دور محوري في النجاح الذي يحققه الفريق حالياً. إنه عنصر مهم في التشكيلة، وأداء الفريق هذا الموسم كان استثنائياً، ولا نخطط لتغيير فكرة امتلاك فريق قوي كهذا في المستقبل".

وكان كالافيوري قد انضمّ إلى أرسنال في صيف 2024 مقابل أكثر من 43 مليون يورو قادماً من بولونيا الإيطالي، ومنذ وصوله خاض 57 مباراة رسمية بقميص الفريق، سجل خلالها أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، كما يحظى بثقة المدرب ميكيل أرتيتا والإدارة الرياضية بقيادة أندريا بيرتا، اللذين يفضلان استمراره ضمن صفوف الفريق في المواسم المقبلة.

وبدأ كالافيوري، المدافع الأعسر، مسيرته ظهيراً أيسر وجناحاً أيسر في بعض الأوقات، قبل أن ينتقل إلى مركز قلب الدفاع خلال فترة لعبه في بولونيا تحت قيادة المدرب تياغو موتا، وذلك لقدرته على بدء الهجمات من الخلف بفضل دقة تمريراته، ليصبح بذلك أحد أفضل المدافعين في الدوري الإيطالي خلال موسم 2023-2024.

يتميز كالافيوري بالسرعة والقوة، وقد نال إشادة واسعة لتقنيته وقدرته على التسديد من مسافات بعيدة، كما أن طوله يجعله فعالاً في الكرات الهوائية، ظهيراً، كان قادراً على التقدم للأمام لإرسال العرضيات من خط التماس، أو مساعدة فريقه دفاعياً بفضل سرعة استعادته للكرة.