"كاف" يُقدم هدية إلى منتخبين عربيين في أمم أفريقيا.. هذه هي التفاصيل

- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2027 من 24 إلى 28 منتخباً، مع توقع إعلان تفاصيل الآليات قريباً. - من الخيارات المطروحة تأهل ثلاثة منتخبات من المجموعات التي تضم الدول المنظمة (كينيا، أوغندا، وتنزانيا)، مع تأهل أفضل مركز ثالث من بقية المجموعات. - القرار قد يفيد منتخبات عربية مثل تونس وليبيا، حيث يمكن أن يتأهلا معاً إذا حصلا على المركزين الأول والثاني في مجموعتهما.

قرّر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الأربعاء، رفع عدد المنتخبات التي ستشارك في كأس أمم أفريقيا 2027، من 24 منتخباً إلى 28 منتخباً، لكن رئيس "كاف" الجنوب أفريقي، باتريس موتسيبي، لم يكشف عن الآليات التي سيعتمدها الاتحاد لزيادة عدد المنتخبات، ومن المفترض أن يُعلن عن ذلك قريباً من خلال كشف مواعيد التصفيات التي ستنطلق في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وأكد مصدر مقرب من "كاف" لـ"العربي الجديد" رفض ذكر اسمه، أن الاتحاد الأفريقي درس عديد الخيارات من بينها، تأهل ثلاثة منتخبات إلى النهائيات، من المجموعات التي تضم البلدان الثلاثة التي ستنظم الحدث، وهي كينيا وأوغندا وتنزانيا. وينصّ نظام التصفيات حالياً، على توزيع 48 منتخباً على 12 مجموعة، ويتأهل الأول والثاني مباشرة من تسع مجموعات، لا تضمّ إحدى البلدان المنظمة (18 منتخباً)، بما أن هذه البلدان ستشارك في التصفيات، ولكن نتائجها لن تعتمد طالما أنها متأهلة رسمياً وآلياً، في الأثناء فإن كل مجموعة تضمّ هذه المنتخبات سيتأهل منها منتخب وحيد إضافة إلى البلد المنظم (6). وبالنسبة إلى المنتخب الرابع الذي سيتأهل في حال اعتمدت هذه الآلية، فهو الذي سيحصل على أفضل مركز ثالث في بقية المجموعات.

وفي حال تطبيق هذه الآلية، فإن منتخبين عربيين سيستفيدان من هذا القرار؛ بما أن تونس وليبيا ستتنافسان في المجموعة الثامنة التي تضمّ أيضاً أوغندا (متأهلة آلياً) وبوتسوانا، وبالتالي فإن النظام في شكله الأول، يعني تأهل أحد المنتخبين العربيين في أحسن الحالات، وفي أسوأ الحالات قد يفشلان في التأهل معاً، في حال حصل منتخب بوتسوانا على مركز أفضل منهما في المجموعة، حيث سيرافق أوغندا إلى النهائيات، ولكن القرار الجديد في حال اعتماده، سيسمح بتأهل المنتخبين العربيين في حال حصدا المركزين الأول والثاني. أمّا الخيار الثاني الذي قد يعتمده "كاف" لتحديد المنتخبات الأربعة التي ستتأهل، فينص على اختيار أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث في كل المجموعات، وهو مقترح قد يستفيد منه المنتخبان العربيان ولكن لن يضمنا بنسبة كبيرة تأهلهما معا إلى كأس أمم أفريقيا 2027.