كاف يُطلق دعوة رسمية: العثور على دول تستضيف بطولات كأس أمم أفريقيا

- أطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) دعوة للدول لتقديم عروض لاستضافة كأس أمم أفريقيا في 2028، 2032، و2036، بعد نجاح النسخة الأخيرة في المغرب التي نالت استحسان الجميع. - يعتمد كاف على إطار اختيار جديد بمساعدة شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" لضمان عملية شفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية لاختيار الدول المضيفة. - ستقام نسخة 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا، ويعمل كاف على تأمين الدول المستضيفة للمسابقات القادمة، مع جعل البطولة تقام كل أربع سنوات لتجنب التعارض مع كأس العالم.

أطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) دعوة رسمية من أجل قيام الدول بتقديم عروض حتى تستضيف بطولة كأس أمم أفريقيا في أعوام 2028، 2032 و2036، بعد النسخة الأخيرة الرائعة التي قدمها المغرب، ونالت استحسان جميع المنتخبات المشاركة فيها.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، السبت، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قام بدعوة الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 من أجل تقديم عروضها، حتى تستضيف المسابقة القارية الأكبر، والتي عادة ما تجذب جمهوراً عالمياً يقدر بنحو أكثر من 3.2 مليارات مشاهد عبر شاشات التلفزة، وما يقرب من ستة مليارات مشاهدة رقمية.

ويعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على إطار اختيار جديد جرى تطويره بمساعدة شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، وعدد من المستشارين الفنيين والقانونيين المستقلين، لأن الهدف المعلن هو ضمان عملية شفافة، متوافقة مع المعايير الدولية، لاختيار الدول المضيفة في المستقبل.

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تجدر الإشارة إلى أن نسخة 2027 ستقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا، في الفترة من 19 يونيو/حزيران إلى 17 يوليو/تموز، حيث يعمل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في الفترة الحالية على تأمين الدول المستضيفة للمسابقة القارية في أعوام 2028، 2032 و2036، حتى يقوم بالتركيز على المسابقات الأخرى التي يسعى إلى تطويرها وتحسينها، وبخاصة أنه قرر جعل المسابقة القارية الأضخم تقام مرة واحدة كل أربع سنوات، بما لا يتعارض مع بطولات كأس العالم، الأمر الذي جعل العديد من نجوم الرياضة في القارة السمراء ينتقدون هذا الإجراء.