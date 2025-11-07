كاف يُحدد 19 نوفمبر لإعلان جوائز الأفضل في أفريقيا

- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن إقامة حفل جوائز "كاف" لعام 2025 في الرباط، المغرب، في 19 نوفمبر، لتكريم أفضل اللاعبين في القارة. - تتجه الأنظار إلى جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، حيث يتصدر القائمة المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي، بفضل إنجازاتهما مع أنديتهما ومنتخباتهما. - تضم قائمة المرشحين البارزين لاعبين مثل أسامة المليوي، أنغيسا، فيستون ماييلي، سيرهو غيراسي، فيكتور أوسيمين، نداي، بابا سار، وبوانغا، مما يعكس تنوع المواهب الأفريقية.

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، النقاب عن إعلان هوية أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025 وباقي الفائزين في جوائز الأفضل، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في المغرب. وذكر "كاف" في بيان رسمي له، اليوم الجمعة، عبر موقعه على شبكة الإنترنت: "يؤكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن نسخة عام 2025 من حفل "جوائز كاف" ستُقام في الرباط بالمغرب، يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، لتكريم أفضل المتميزين خلال العام الماضي".

وتتجه الأنظار بشكل خاص في حفل المغرب المرتقب إلى جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، وسط منافسة 10 لاعبين كبار جرى الكشف عنهم في وقت سابق. ويتصدر الهداف المصري محمد صلاح والمدافع المغربي أشرف حكيمي قائمة المرشحين، في ظل فوز الأول ببطولة الدوري الإنكليزي مع ناديه ليفربول الإنكليزي وفوزه أيضاً بجائزة أفضل لاعبي البريمييرليغ، بخلاف التأهل إلى كأس العالم رفقة منتخب مصر، وتتويج الثاني بطلاً لدوري أبطال أوروبا رفقة ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان والتأهل إلى كأس العالم مع منتخب المغرب.

وتضمُّ قائمة المرشحين لحصد الكرة الذهبية ولقب أفضل لاعبي القارة المغربي أسامة المليوي هداف نهضة بركان المغربي، وأنغيسا الكاميروني نجم نابولي الإيطالي، والكونغولي فيستون ماييلي هداف نادي بيراميدز المصري، والغيني سيرهو غيراسي هداف بوروسيا دورتموند الألماني، والنيجيري فيكتور أوسيمين نجم غلطة سراي التركي، والسنغالي نداي لاعب إيفرتون الإنكليزي، ومواطنه بابا سار لاعب توتنهام الإنكليزي، والغابوني بوانغا لاعب لوس أنجليس الأميركي.