"كاف" يُحدد قواعد تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

- يُجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة الدور التمهيدي الأول لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 في الرباط، بمشاركة 12 منتخباً من الأقل تصنيفاً في "فيفا"، بما في ذلك جيبوتي والصومال، وستُقام البطولة في أوغندا وكينيا وتنزانيا لأول مرة. - يتضمن النظام إقامة ست مواجهات ذهاباً وإياباً، حيث يتأهل الفائزون إلى الدور التمهيدي الثاني الذي يضم 48 منتخباً، مع إقامة مباريات الذهاب على ملاعب المنتخبات الأقل تصنيفاً. - أعلن "كاف" عن مستويات المنتخبات المشاركة، مع تقسيمها إلى مستويين، وأكد إقامة البطولة كل أربع سنوات مستقبلاً، مع نسخة استثنائية في 2028.

يُجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالعاصمة المغربية الرباط، غداً الثلاثاء، قرعة الدور التمهيدي الأول لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 في نسختها رقم 36 المنتظر إقامتها في ثلاث دول لأول مرة في تاريخ البطولة، هي أوغندا وكينيا وتنزانيا، ويشارك فيها 12 منتخباً، هي الأقل في تصنيف الاتحاد الدولي" فيفا"، من بينها الثنائي العربي جيبوتي والصومال رفقة 10 منتخبات أخرى، هي ليسوتو، وبوروندي، وإثيوبيا، وإسواتيني، وجنوب السودان، وموريشيوس، وتشاد، وساو تومي، وجيبوتي، والصومال، وسيشيل، وإريتريا.

وكشف "كاف" عن نظام الدور التمهيدي الأول، ويتمثل في إقامة ست مواجهات ذهاباً وإياباً، على أن يتأهل ستة منتخبات فائزة إلى الدور التمهيدي الثاني من عمر التصفيات القارية، الذي يقام بين 48 منتخباً، منها 42 منتخباً يشاركون مباشرةً وستة منتخبات متأهلة من الدور التمهيدي الأول، على أن تقام مباريات الذهاب على ملاعب المنتخبات الأقل تصنيفاً.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في بيان رسمي، اليوم الاثنين، عن مستويات المنتخبات الـ12 المشاركة في الدور الأول، إذ يضم المستوى الأول منتخبات ليسوتو، إسواتيني، موريشيوس، جنوب السودان، إثيوبيا، بوروندي، فيما يضم المستوى الثاني منتخبات جيبوتي، الصومال، إرتيريا، ساوتومي، سيشيل، تشاد.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن، في وقت سابق، إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا كل أربع سنوات في المستقبل، على أن تقام نسخة استثنائية في عام 2028 أبدت مصر رغبتها في استضافتها على ملاعبها، لتكون النسخة الأخيرة في نظام إقامة البطولة كل عامين، والمطبق منذ انطلاقها عام 1957.