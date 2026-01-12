"كاف" يُحدد قواعد تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

كرة عالمية
الرباط

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
12 يناير 2026   |  آخر تحديث: 18:03 (توقيت القدس)
شعار الاتحاد الأفريقي على ملعب أدرار في 5 يناير 2026 (فزنهاوس/Getty)
شعار الاتحاد الأفريقي على ملعب أدرار، في 5 يناير 2026 (فزنهاوس/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يُجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة الدور التمهيدي الأول لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 في الرباط، بمشاركة 12 منتخباً من الأقل تصنيفاً في "فيفا"، بما في ذلك جيبوتي والصومال، وستُقام البطولة في أوغندا وكينيا وتنزانيا لأول مرة.
- يتضمن النظام إقامة ست مواجهات ذهاباً وإياباً، حيث يتأهل الفائزون إلى الدور التمهيدي الثاني الذي يضم 48 منتخباً، مع إقامة مباريات الذهاب على ملاعب المنتخبات الأقل تصنيفاً.
- أعلن "كاف" عن مستويات المنتخبات المشاركة، مع تقسيمها إلى مستويين، وأكد إقامة البطولة كل أربع سنوات مستقبلاً، مع نسخة استثنائية في 2028.

يُجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالعاصمة المغربية الرباط، غداً الثلاثاء، قرعة الدور التمهيدي الأول لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 في نسختها رقم 36 المنتظر إقامتها في ثلاث دول لأول مرة في تاريخ البطولة، هي أوغندا وكينيا وتنزانيا، ويشارك فيها 12 منتخباً، هي الأقل في تصنيف الاتحاد الدولي" فيفا"، من بينها الثنائي العربي جيبوتي والصومال رفقة 10 منتخبات أخرى، هي ليسوتو، وبوروندي، وإثيوبيا، وإسواتيني، وجنوب السودان، وموريشيوس، وتشاد، وساو تومي، وجيبوتي، والصومال، وسيشيل، وإريتريا.

وكشف "كاف" عن نظام الدور التمهيدي الأول، ويتمثل في إقامة ست مواجهات ذهاباً وإياباً، على أن يتأهل ستة منتخبات فائزة إلى الدور التمهيدي الثاني من عمر التصفيات القارية، الذي يقام بين 48 منتخباً، منها 42 منتخباً يشاركون مباشرةً وستة منتخبات متأهلة من الدور التمهيدي الأول، على أن تقام مباريات الذهاب على ملاعب المنتخبات الأقل تصنيفاً.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في بيان رسمي، اليوم الاثنين، عن مستويات المنتخبات الـ12 المشاركة في الدور الأول، إذ يضم المستوى الأول منتخبات ليسوتو، إسواتيني، موريشيوس، جنوب السودان، إثيوبيا، بوروندي، فيما يضم المستوى الثاني منتخبات جيبوتي، الصومال، إرتيريا، ساوتومي، سيشيل، تشاد.

شهدت مباراة المغرب والكاميرون انتقادات للحكم، 9 يناير 2026 (تاندي تروبجورن/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

"كاف" يفتح تحقيقاً بأحداث مباراتَين في أمم أفريقيا 2025

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن، في وقت سابق، إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا كل أربع سنوات في المستقبل، على أن تقام نسخة استثنائية في عام 2028 أبدت مصر رغبتها في استضافتها على ملاعبها، لتكون النسخة الأخيرة في نظام إقامة البطولة كل عامين، والمطبق منذ انطلاقها عام 1957.

دلالات
بطولات
المساهمون
المزيد في رياضة
أصبح تارابوريلي المدرب العام للمنتخبات الأرجنتينية للتايكواندو (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

غابرييل تارابوريلي.. من مأساة الحريق إلى مرجعية في التايكواندو

مثل صوافطة ناديي نفط ميسان العراقي والسلط الأردني (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

صوافطة ينضم إلى قائمة نجوم فلسطين في الدوري المصري

من مواجهة بين برشلونة وريال مدريد في ملعب بنك أوف أميركا، 22 يونيو 2025 (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

ريال مدريد وبرشلونة في الصدارة.. القصمان الأكثر مبيعاً في العالم