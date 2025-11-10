كاف يكشف عن "إيتري" الكرة الرسمية لكأس أمم أفريقيا في المغرب

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي، اليوم الاثنين، عن "إيتري"، الكرة الرسمية التي ستُستخدم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي ستقام في المغرب، وتنطلق اعتباراً من 21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وبحسب بيان "كاف"، فإن الكرة تحمل اسم "إيتري"، واستُلهم تصميمها من فن الزليج المغربي العريق، المعروف بزخرفته الهندسية الدقيقة، وهي تُجسد الوحدة والشغف بكرة القدم الأفريقية عبر القارة، والاسم يُعد تكريماً للنجمة الموجودة على العلم المغربي، ويعكس الأنماط النجمية التي تميّز فن الزليج التقليدي، التي حرصت شركة "بوما" للتجهيزات الرياضة على إظهاره.

وأكد "كاف" أن الكرة الرسمية، ستُستخدم للمرة الأولى، في المواجهة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، ويتميز تصميمها اللافت بزخرفة هندسية مستوحاة من الزليج المغربي التقليدي، وتتضمن نجمة مركزية، وأشكال بتلات زهرية، وتناظراً دائرياً، ويحمل كل عنصر رمزية ثقافية خاصة، فالنجمة ترمز إلى الطموح والنور والسعي نحو التميز في أكبر ساحة كروية أفريقية.

أما أشكال البتلات، فتمثل الاحتفال والنمو والروح الاحتفالية، التي تميز نهائيات كأس أمم أفريقيا، فيما يعكس التناظر الدائري وحدة المنتخبات الـ 24 المشاركة في المسابقة القارية، إذ يتضمن التصميم الفريد أنماطاً تُعرف باسم "تدفق الحركة"، التي تُجسّد الإيقاع المميز وأسلوب اللعب الديناميكي لكرة القدم في القارة السمراء، ويعبّر اللونان الأحمر والأخضر عن الشغف والأمل والفخر، في إشارة إلى الهوية الوطنية المغربية.

ومن جهته، قال مدير التطوير الإبداعي في "كاف"، محمد غنيمي، في حديثه مع الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "صُممت كرة كأس أمم أفريقيا 2025، لتنسجم مع إيقاع كرة القدم في القارة، فهي تجمع بين الفن والحركة والتصميم المستوحى من الروح الأفريقية والحرفية المغربية. لقد كان شرفاً لنا التعاون مع شركة بوما في ابتكار كرة توحّد جميع البلدان المُشاركة، من خلال شعور مشترك بالترابط".