"كاف" يكشف الكرة الرسمية لنهائي كأس أمم أفريقيا في المغرب

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الاعتماد على كرة قدم من نسخة خاصة ستظهر في المواجهة النهائية التي ستجمع بين منتخب المغرب ونظيره منتخب السنغال، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تنتظر الجماهير فيها معرفة هوية بطل النسخة الـ35.

وسيخوض منتخب المغرب مستضيف بطولة كأس أمم أفريقيا المواجهة النهائية ضد السنغال، في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، لكن الجماهير الرياضية، ستكون على موعد، من أجل رؤية الكرة الرسمية الخاصة، التي اعتمدها "كاف"، وفق ما ذكره في موقعه الإلكتروني الرسمي. وسيلعب منتخب المغرب ضد السنغال بالنسخة الخاصة من الكرة الرسمية، التي تتميز بلمسات ذهبية تكريماً للفريقين، الذين استطاعا الوصول إلى المواجهة النهائية في كأس أمم أفريقيا، وفق ما أكده "كاف" في موقعه، بعدما أماط اللثام عن شكل الكرة، التي صنعتها شركة "بوما" الرياضية، وتم إطلاق اسم "إتري" عليها.

وتتميّز الكرة، التي استُخدمت خلال منافسات كأس أمم أفريقيا في المغرب، بتصميم لافت يدمج الزخارف الهندسية التقليدية للزليج المغربي، والتي تتميّز بنجمة مركزية، وأشكال بتلات زهرية وتناظر دائري، بالإضافة إلى اعتماد شركة "بوما" الرياضية، على تقنية "أوربيتا 6"، ما يجمع بين الإرث والابتكار، وتوفير معايير الأداء المطلوبة للمنافسة على أعلى المستويات، مع الاحتفاء في الوقت ذاته بالثقافة الأفريقية.

يذكر أن منتخب المغرب، بقيادة مدربه وليد الركراكي، يحلم بحصد لقب بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخ "أسود الأطلس"، بعدما تسلح المدير الفني بالعديد من نجومه أصحاب الخبرة، أبرزهم القائد أشرف حكيمي، وإبراهيم دياز، الذي استطاع تسجيل خمسة أهداف، والذي ينافس على جائزة الحذاء الذهبي للمسابقة القارية.