"كاف" يقرر إقامة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات.. وإطلاق دوري الأمم

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باتريس موتسيبي قرارات جديدة، تصدرها على الإطلاق تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا كل أربع سنوات، في إطار خطة شاملة لتطوير اللعبة الشعبية الأولى في العالم داخل القارة السمراء، بعد اجتماع للمكتب التنفيذي.

وقال الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، اليوم السبت، في مؤتمر صحافي بالعاصمة المغربية الرباط: "قررنا تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا مرة كل أربع سنوات مع زيادة الجائزة المالية للمنتخب الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية إلى 10 ملايين دولار أميركي بدلاً من سبعة ملايين حالياً". وقرر "كاف" تنظيم بطولة دوري الأمم الأفريقية على غرار بطولة دوري الأمم الأوروبية على صعيد المنتخبات في السنوات المقبلة بالتعاون مع الاتحاد الدولي، على أن تبدأ المنافسات في عام 2029.

وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي: "قررنا إقامة بطولة كأس دوري الأمم الأفريقية بالتعاون والشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في السنوات المقبلة ضمن خطة تطوير الكرة الأفريقية". وأكد باتريس موتسيبي دعم المنتخبات داخل القارة السمراء بواقع مليون دولار دعماً لكل اتحاد عضو في "كاف" خلال السنوات المقبلة.

وتأتي قرارات رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش استضافة المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة 24 منتخباً، التي ستبدأ اعتباراً من غد الأحد 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وتستمر إلى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل. وتمثل إقامة المسابقة القارية كل أربع سنوات تغييراً هائلاً ومريحاً في الوقت نفسه للأندية الأوروبية، التي طالبت منذ سنوات بتعديل نظام البطولة بسبب كثرة المحترفين في صفوفها، سواء بإلغاء اللعب في الشتاء، أو إقامة البطولة كل أربعة أعوام.