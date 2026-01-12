"كاف" يفتح تحقيقاً بأحداث مباراتَين في أمم أفريقيا 2025

- فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تحقيقاً في أحداث مباراتين من ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بسبب سلوك غير مقبول من بعض اللاعبين والمسؤولين. - المباراتان المعنيتان هما بين الكاميرون والمغرب، والجزائر ونيجيريا، حيث شهدتا احتجاجات كبيرة على التحكيم بعد خسارة الكاميرون والجزائر بنتيجة 0-2. - أُحيلت القضايا إلى لجنة الانضباط، مع مراجعة لقطات مصورة لسلوك غير لائق من بعض ممثلي وسائل الإعلام، ويؤكد الكاف على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي سلوك غير احترافي.

فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تحقيقاً بشأن الأحداث التي شهدتها مباراتان من أصل أربعة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، والتي تُختتم يوم 18 يناير/ كانون الثاني، بحسب ما أعلن الاتحاد في بيان رسمي.

وكشف "كاف" عن المباراتَين اللتين فتح تحقيقاً حولهما، إذ قال في بيانه الرسمي: "جمع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقارير المباريات الأخيرة وأدلة مُصوّرة تُشير إلى سلوك قد يكون غير مقبول من بعض اللاعبين والمسؤولين، وفتحنا تحقيقاً بخصوص الأحداث التي شهدتها مباراتا الدور ربع النهائي بين الكاميرون والمغرب، وكذلك بين الجزائر ونيجيريا".

وتابع البيان: "أحال الاتحاد هذه القضايا إلى لجنة الانضباط للتحقيق، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المُناسبة في حال ثبوت ارتكاب الأشخاص المعنيين لأي مخالفات، نحن نُراجع لقطات مُصوّرة لحادثة يُزعم تورّط بعض ممثلي وسائل الإعلام فيها بسلوك غير لائق داخل المنطقة المُختلطة. يُدين الكاف بشدة أي سلوك غير مُناسب يحدث خلال المباريات، خاصة تلك التي تستهدف طاقم التحكيم أو منظمي المباريات. وسيجري السعي لاتخاذ الإجراءات المُناسبة بحق أي شخص لا يتماشى سلوكه مع قواعد الاحتراف المعمول بها في فعاليات الاتحاد".

وعرفت مباراة المغرب والكاميرون، التي تأهل خلالها أسود الأطلس إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025، احتجاجات كبيرة من لاعبي ومسؤولي الطرف الخاسر على الجهاز التحكيمي بعد السقوط بهدفَين من دون مقابل، وهو الأمر عينه الذي حصل في لقاء نيجيريا والجزائر، بعد خسارة الخضر بنتيجة 0-2.