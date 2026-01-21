كاف يختار التشكيلة المثالية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

- توجت السنغال ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في الرباط، مع غياب لافت لمحمد صلاح بعد خروج مصر من نصف النهائي. - ضمت التشكيلة المثالية لاعبين بارزين مثل ياسين بونو، أشرف حكيمي، ونصير مزراوي، مع تألق إدريسا غانا غي وبابي غي في الوسط، وظهور مميز لأديمولا لوكمان. - في الهجوم، تألق فيكتور أوسيمين وساديو ماني، بينما أهدر إبراهيم دياز ركلة جزاء حاسمة كانت ستمنح المغرب اللقب الثاني في تاريخه.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن التشكيلة المثالية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي اختتمت يوم الأحد الماضي في العاصمة الرباط بالمغرب، وشهدت تتويج السنغال للمرة الثانية في تاريخه، والتي عرفت حضور أربعة لاعبين من "أسود الأطلس" وغياب العديد من الأسماء مثل المصري محمد صلاح الذي فشل في قيادة بلاده للوصول إلى النهائي بعد السقوط في المربع الذهبي.

واختير حامي عرين الهلال السعودي ياسين بونو ضمن التشكيلة بعدما قدّم بطولة كبيرة بفضل هدوئه وحضوره الذهني العالي، وتصدياته الحاسمة التي حافظت على نظافة شباكه في أكثر من مباراة مفصلية في الأدوار الإقصائية، وجاء في الخط الدفاعي كلّ من لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي على الرواق الأيمن ومواطنه نجم مانشستر يونايتد نصير مزراوي على الجهة اليسرى، بينما وقع الاختيار على لاعب فولهام، النيجيري كالفن باسي في قلب الدفاع إلى جانب السنغالي موسى نياخاتي، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي.

وفي وسط الميدان، اختار الاتحاد الأفريقي كلّ من لاعب إيفرتون الإنكليزي إدريسا غانا غي بعد مجهوده الكبير في تتويج السنغال، ومواطنه لاعب نادي فياريال الإسباني، بابي غي، صاحب هدف الفوز على المغرب في النهائي بعد تسديدة قوية عجز بونو عن إيقافها، وإلى جانبهما برز اسم النيجيري أديمولا لوكمان، نجم أتالانتا الإيطالي.

ووقع اختيار الاتحاد الأفريقي على النيجيري الآخر فيكتور أوسيمين مهاجم غلطة سراي التركي في الخط الأمامي إلى جانب كلّ من إبراهيم دياز الذي أهدر ركلة جزاء في النهائي كانت كفيلة في إهداء أسود الأطلس اللقب الثاني في تاريخهم، إلا أن نجم ريال مدريد وضعها بطريقة "بانينكا" ليتصدى لها الحارس إدواردو ميندي، كما وقع الاختيار أيضاً بطبيعة الحال على نجم السنغال الأبرز، ولاعب نادي النصر السعودي حالياً، وبايرن ميونخ وليفربول سابقاً ساديو ماني.