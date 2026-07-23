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"كاف" يحسم قراره بشأن عدد المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا 2027

كرة عالمية
لندن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
23 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 21:51 (توقيت القدس)
كأس أمم أفريقيا في مجمع الأمير مولاي عبد الله، 18 يناير 2026 (أولريك بيدرسن/Getty)
كأس أمم أفريقيا في مجمع الأمير مولاي عبد الله، 18 يناير 2026 (أولريك بيدرسن/Getty)
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- أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن كأس أمم أفريقيا 2027 ستقام بمشاركة 24 منتخباً فقط، نافياً التقارير الإعلامية التي أشارت إلى زيادة العدد إلى 28 منتخباً.
- البطولة ستُقام في كينيا وأوغندا وتنزانيا خلال شهري يونيو ويوليو 2027، مع بدء التصفيات المؤهلة في سبتمبر 2026، حيث سيتم توزيع 48 منتخباً على 12 مجموعة.
- سيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للنهائيات، باستثناء المجموعات التي تضم بلداً منظماً، مما يعقد موقف منتخبي تونس وليبيا في المجموعة الثامنة.

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الخميس، أن كأس أمم أفريقيا 2027 ستقام بمشاركة 24 منتخباً، ولن يُرفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 28 منتخباً مثل ما أشارت إليه مصادر إعلامية مختلفة، إثر المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي الأربعاء، حيث تسربت معطيات تؤكد أن "كاف" قرّر زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة التي ستقام خلال صيف 2027 في كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا، في خطوة وجدت ترحيباً واسعاً.

وجاء في توضيح نشره الاتحاد الأفريقي على حساباته الرسمية على منصّات التواصل: "أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، في المؤتمر الصحافي الذي عُقد الأربعاء، أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2027 ستشهد مشاركة 24 منتخباً وطنياً. وننفي صحة التقارير المتداولة في بعض وسائل الإعلام التي أشارت إلى خلاف ذلك. وستُقام البطولة في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2027، على أن تبدأ التصفيات المؤهلة في سبتمبر/أيلول 2026".

موتسيبي خلال مؤتمر صحافي في شهر إبريل عام 2026 (عبد المجيد بوزيات/فرانس برس)
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وجرى توزيع 48 منتخباً على 12 مجموعة، وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، باستثناء المجموعات التي تضمّ أحد البلدان المنظمة الحدثَ، حيث سيتأهل البلد المنظم آلياً والمنتخب الذي سيكون في أفضل ترتيب في المجموعة. وإثر التوضيح، فإن النسخة المقبلة لن تعرف زيادة في عدد المنتخبات، وبالتالي فإن الوضع سيكون معقداً على منتخبي تونس وليبيا في المجموعة الثامنة التي تضمّ أوغندا، حيث سيتأهل أحد المنتخبين العربيين فقط للنهائيات.

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