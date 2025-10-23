كاف يحدد موعد إجراء قرعة بطولتي أفريقيا للأندية

- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية لموسم 2025-2026، حيث ستُجرى في الثالث من نوفمبر، بمشاركة 16 فريقًا في كل بطولة، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي. - تشهد البطولتان مشاركة قوية من الأندية العربية، مثل الأهلي وبيراميدز المصريين، والترجي التونسي، وشبيبة القبائل الجزائري، والوداد المغربي، مما يضفي حماسًا كبيرًا على المنافسات. - فاز بيراميدز المصري بلقب دوري الأبطال ونهضة بركان المغربي بكأس الكونفيدرالية في النسخة الأخيرة، وتغلب بيراميدز على نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي 2025، ليحقق ثاني ألقابه القارية.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن موعد قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026، وذكر في بيان له، اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي: "تقام عملية سحب قرعة دور المجموعات (دور الـ16) لمنافستي رابطة أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، يوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وينتظر أن تجرى أولاً قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بين 16 نادياً ينتظر تأهلهم، ثم قرعة كأس دوري أبطال أفريقيا بين الأندية التي ستتأهل إلى دور المجموعات أيضاً، حيث يتم تقسيم الـ16 فريقاً على أربع مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي. وتترقب الجماهير العربية في الأيام المقبلة سلسلة من المباريات للأندية المشاركة في البطولتين خلال إياب الدور الثاني، بحثاً عن حصد أكبر عدد من البطاقات المؤهلة لمجموعات الأبطال والكونفيدرالية.

وتشهد بطولة دوري أبطال أفريقيا، حضوراً لافتاً لأندية عربية، مثل الأهلي المصري (الأكثر تتويجاً)، وبيراميدز المصري (حامل اللقب)، والترجي التونسي، وشبيبة القبائل ومولودية الجزائر من الجزائر، والجيش الملكي ونهضة بركان من المغرب والهلال السوداني، فيما تشهد الكونفيدرالية مشاركة أندية عربية كبرى، مثل الزمالك المصري، وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة الجزائريين، والوداد المغربي.

وحصل نادي بيراميدز المصري على لقب دوري أبطال أفريقيا ونهضة بركان المغربي على لقب كأس الكونفيدرالية في النسخة الأخيرة، وتواجه الفريقان في كأس السوبر الأفريقي نسخة 2025، حيث تغلب بيراميدز على منافسه بهدف دون رد، وتعد المرة الأولى التي يحقق فيها هذا اللقب وهو ثاني ألقابه القارية بعدما توج بدوري الأبطال قبل أشهر قليلة، ليرفع عدد ألقابه بشكل عام إلى أربعة، وأصبح ثالث الأندية المصرية فوزاً بالسوبر الأفريقي بعد الأهلي والزمالك، كما أكد تفوق الأندية المصرية على نظيرتها المغربية في السوبر الأفريقي.