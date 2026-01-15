"كاف" يتهم إيتو بسوء السلوك: خرق مبادئ الروح الرياضية

- أدانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو بسوء السلوك خلال مباراة ضد المغرب، مما أدى إلى منعه من دخول الملاعب لأربع مباريات وغرامة مالية قدرها 20 ألف دولار. - جاء القرار بعد احتجاج إيتو على قرارات الحكم في المباراة التي خسرها الكاميرون، حيث أطلق عبارات أمام رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي، مما دفع اللجنة لفتح تحقيق. - الاتحاد الكاميروني أعرب عن مخاوفه بشأن سرعة الإجراءات وأعلن نيته استئناف القرار، مؤكداً دعمه لإيتو والتزامه بالعدالة التأديبية.

وجّهت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، تهمة سوء السلوك إلى رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو (44 عاماً)، بعد الأحداث التي شهدتها المواجهة أمام المغرب في بطولة كأس أمم أفريقيا، يوم التاسع من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وجاء في البيان الذي نشره الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس: "أدانت لجنة الانضباط رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو بخرق مبادئ الروح الرياضية المنصوص عليها في المادة الثانية فقرة (3)، من النظام الأساسي للاتحاد القاري، والمادة 82 من قانون الانضباط بسبب سلوكه خلال المواجهة التي جمعت بلاده مع منتخب المغرب".

وتابع البيان: "فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عقوبة المنع من دخول الملاعب على صامويل إيتو لمدة أربع مواجهات رسمية قادمة ينظمها "الكاف"، ضمن إطار بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية في المغرب، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار أميركي، ولن نقوم بنشر أي تعليق إضافي بخصوص ملف هذه القضية".

وكان رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو قد احتج على قرارات الحكم في المواجهة ضد المغرب التي خسرها بهدفين مقابل لا شيء، وأطلق العديد من العبارات أمام رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، الذي لم يقم بأي ردة فعل حينها، بل طلب من لجنة الانضباط التحرك وفتح تحقيق من أجل إيجاد العقوبات اللازمة بعد الإساءات التي تلقاها من قبل صاحب الـ44 عاماً.

ومن جهته، قال الاتحاد الكاميروني في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني إن "الإجراءات المتسارعة التي أفضت إلى هذا القرار تثير مخاوف جدية بشأن المتطلبات الأساسية لعملية عادلة"، مضيفاً أنه سيستأنف القرار، مع تأكيد دعمه لرئيسه، والتزامه الراسخ بالمبادئ التي تحكم العدالة التأديبية ذات المصداقية.