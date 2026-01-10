"كاف" يبعد حكم قمة الجزائر ونيجيريا بسبب حذاء

10 يناير 2026   |  آخر تحديث: 18:12 (توقيت القدس)
أرتان (وسط الصورة) قبل مباراة بمونديال تحت 20 سنة، 3 أكتوبر 2025 (هيكتور فيفاس/Getty)
- قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم التحكيم لمباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بسبب ارتداء الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حذاءً غير معتمد من رعاة البطولة.
- تم تعيين الحكم السنغالي عيسى سي، الذي يحمل الشارة الدولية منذ 2015، لإدارة المباراة في مراكش، بعد أن أدار مباراتين في البطولة الحالية.
- سبق لعيسى سي إدارة مباريات للجزائر ونيجيريا في نسخ سابقة من البطولة، مما يعزز من خبرته في مثل هذه المواجهات.

قرّر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم التحكيم المكلّف بإدارة مباراة ربع النهائي بين الجزائر ونيجيريا، المقررة اليوم السبت، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب. وبحسب ما أورده موقع أفريكا سوكر الغاني، اليوم السبت، فلن يتولى الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان إدارة المواجهة المقررة في مدينة مراكش، إثر قرار من "كاف"، بعدما تبين أن أرتان ارتدى حذاءً من علامة تجارية غير معتمدة من رعاة البطولة الرسميين، خلال إحدى مباريات البطولة السابقة، وهو ما اعتُبر خرقاً للوائح التجارية ولوائح المسابقة المعتمدة من الاتحاد الأفريقي.

وعلى إثر ذلك، قرّر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، سحب الحكم من إدارة لقاء ربع النهائي، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الالتزام بقوانين البطولة ومعاييرها التنظيمية. وفي المقابل، استقر "كاف" على تعيين الحكم السنغالي عيسى سي (41 عاماً)، لإدارة المباراة على أرضية الملعب الكبير.

زيدان ومازة في مباراة الكونغو على ملعب مولاي الحسن، 6 يناير 2026 (أولريك بيدرسن/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

الجزائر تتسلح بدفاعها أمام نيجيريا لبلوغ نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

وأدار السنغالي سي، الذي نال الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2015، مباراتين في أمم أفريقيا الحالية بالمغرب، أولاهما مواجهة مصر ضد زيمبابوي في دور المجموعات، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي فاز بها المنتخب المصري 2 -1، بالإضافة إلى مباراة زامبيا والمغرب، والتي انتهت بفوز الأخير 3-صفر، في 29 من نفس الشهر، حسبما ذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية.

وليست هذه المرة الأولى التي يدير فيها مباريات للجزائر أو نيجيريا، في كأس الأمم الأفريقية، حيث سبق له في نسخة 2024، أن أدار مباراة واحدة لكل منتخب، بعد أن ظهر في لقاء الجزائر ضد أنغولا بدور المجموعات، الذي انتهى بالتعادل 1-1، وكذلك في مباراة دور الثمانية بين نيجيريا وأنغولا، وشهدت تأهل الأول.

