"كاس" تُحدّد موعد حسم لقب "كان 2025" بين المغرب والسنغال

- حددت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) موعداً للنظر في استئناف الاتحاد السنغالي ضد قرار منح لقب كأس أمم أفريقيا 2025 للمغرب، بعد أحداث الفوضى في المباراة النهائية بين المغرب والسنغال. - المباراة النهائية شهدت جدلاً بسبب ركلة جزاء للمغرب ومغادرة لاعبي السنغال الملعب، مما أدى إلى اعتبار السنغال خاسراً ومنح اللقب للمغرب بقرار من لجنة الاستئناف في "الكاف". - محكمة التحكيم الرياضية ستبدأ مداولاتها في أكتوبر، مع تأكيدها على أن المعلومات الرسمية ستصدر عبر قنواتها فقط.

حدّدت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) موعداً نهائياً لحسم لقب بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، بين منتخب المغرب ونظيره السنغالي، الذي قام بالاستئناف على قرار لجنة الاستئناف في "الكاف"، التي قرّرت منح اللقب إلى "أسود الأطلس"، بسبب الأحداث التي رافقت المواجهة النهائية.

وستنظر محكمة التحكيم الرياضية (كاس) في الثامن من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل في الاستئناف المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار نظيره الأفريقي، بمنح لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 للمغرب اعتبارياً، بحسب ما أعلنت الهيئة في بيان رسمي، الجمعة، جاء فيه: "عقب الجلسة، ستبدأ هيئة التحكيم مداولاتها. وفي هذه المرحلة، لا يمكن للمحكمة تحديد موعد صدور القرار، إلا أنه لن يصدر في يوم الجلسة نفسه".

وتحوّلت المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في 18 يناير الماضي في الرباط بين المغرب والسنغال، إلى حالة من الفوضى بعدما احتسبت ركلة جزاء لصالح المغرب إثر مراجعة حكم الفيديو المساعد (فار) في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بالإضافة إلى مغادرة عدد كبير من اللاعبين السنغاليين أرض الملعب، يتقدمهم المدرب السابق باب تياو، ولم يعودوا إلا بعد نحو ربع ساعة، بينما اندلعت أحداث شغب في المدرجات وعلى جزء من أرضية الملعب بين مشجعين سنغاليين وقوات الأمن.

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وأهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء، قبل أن يسجل بابي غاي هدفاً بعد التمديد منح السنغال الفوز بهدف نظيف، لكن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي، بناء على شكوى تقدم بها الاتحاد المغربي، قررت في 17 مارس الماضي اعتبار السنغال خاسراً للمباراة النهائية بالانسحاب ومنحت الفوز لـ"أسود الأطلس" بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وهذا هو القرار الذي يطالب الاتحاد السنغالي محكمة التحكيم الرياضية بإلغائه، إذ أضافت (كاس) في بيانها أن "الأطراف لم تتفق على اعتماد مسار إجرائي معجل"، وهو ما كان الاتحاد السنغالي يطالب به عند تقديم الاستئناف الذي سُجل في 25 مارس الماضي. كما حذرت محكمة التحكيم الرياضية من "معلومات مغلوطة متداولة بشأن هذه القضية"، مؤكدة أن "المعلومات الصادرة عبر القنوات الرسمية للمحكمة وحدها تُعد رسمية، وأي إعلان يتعلق بهذه القضية سيتم نشره على الموقع الإلكتروني لمحكمة التحكيم الرياضية.