- أعلن كاسيميرو انتهاء رحلته مع مانشستر يونايتد، مؤكدًا التزامه بتقديم كل ما لديه في المباريات المتبقية حتى نهاية الموسم، قبل رحيله في الصيف المقبل، واضعًا حدًا للشائعات حول استمراره لموسم إضافي. - منذ انضمامه في 2022، شارك كاسيميرو في 146 مباراة مع مانشستر يونايتد، مسجلًا 21 هدفًا، ومساهمًا في تحقيق لقبي كأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي. - رغم تحديات الموسم الحالي، أظهر كاسيميرو أداءً مميزًا بتسجيله أربعة أهداف وتقديمه تمريرة حاسمة، مؤكدًا مكانته كلاعب مؤثر في الفريق.

أعلن النجم البرازيلي، كاسيميرو (33 عاماً)، نهاية رحلته مع نادي مانشستر يونايتد، بعدما نشر بياناً رسمياً على حسابه في منصة إكس، الخميس، وجه فيه رسالة مباشرة إلى جماهير "الشياطين الحُمر"، الذين قدم لهم وعداً، بأنّه سيقوم بتقديم كلّ شيء خلال المواجهات القادمة، حتى نهاية الموسم الجاري، قبل أن يرحل في الصيف المقبل.

وكتب كاسيميرو: "معرفة متى تنتهي المراحل. معرفة متى يجب توديع الآخرين، عندما تشعر بأنك ستذكر وتحترم إلى الأبد. أربعة أشهر لأبذل قصارى جهدي، من أجل هذا الشعار ومن أجل هدفنا. كل الاحترام والمودة لنادي مانشستر يونايتد وجماهيره الرائعة. الشياطين الحُمر إلى الأبد"، ليضع البرازيلي بذلك حدّاً لجميع الشائعات، التي تحدثت عن نيته البقاء لمدة موسم إضافي.

ولعب كاسيميرو مع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي منذ انضمامه في صيف عام 2022، في 146 مواجهة خلال جميع البطولات المحلية والقارية، واستطاع تسجيل 21 هدفاً، الأمر الذي جعله أحد المساهمين في تحقيق لقبين، الأول بطولة كأس رابطة الأندية الإنكليزية عام 2023، وسجل حينها هدفاً في المباراة النهائية، والثاني، هو لقب كأس الاتحاد الإنكليزي عام 2024.

وشارك كاسيميرو مع نادي مانشستر يونايتد في 97 مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز، وتمكن من تسجيل ستة أهداف، وقدّم 15 تمريرة حاسمة، إلا أنه في الموسم الحالي عانى كثيراً بسبب خيارات المدرب السابق، روبين أموريم، الذي حاول عدم الاعتماد عليه، إلا أن أرقام صاحب الـ33 عاماً، تُشير إلى إحرازه أربعة أهداف وتقديمه تمريرة حاسمة، في المباريات التي شارك فيها.

يذكر أن النجم البرازيلي، كاسيميرو، قد صنع اسمه مع ناديه السابق ريال مدريد الإسباني، بعدما ساهم بتحقيق العديد من الألقاب سواء في الدوري الإسباني أو كأس السوبر أو كأس الملك أو دوري أبطال أوروبا أو السوبر الأوروبي أو مونديال الأندية، لكنه فاجأ الجميع في صيف 2022، عندما قرر إنهاء مسيرته مع الفريق الملكي، حتى يخوض تجربة مع مانشستر يونايتد الإنكليزي.