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كاسيميرو يُجاور ميسي رسمياً.. من معارك الكلاسيكو إلى الدفاع عن إنتر ميامي

ميركاتو
ميامي

العربي الجديد

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موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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22 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 20:30 (توقيت القدس)
كاسيميرو خلال مباراة بلاده البرازيل أمام النرويج في 5 يوليو 2026 (إدواردو كارميم/Getty)
كاسيميرو خلال مباراة بلاده البرازيل أمام النرويج في 5 يوليو 2026 (إدواردو كارميم/Getty)
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- أعلن نادي إنتر ميامي عن تعاقده مع النجم البرازيلي كاسيميرو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، لينضم إلى ليونيل ميسي ولويس سواريز في الفريق.
- يمتد عقد كاسيميرو مع إنتر ميامي حتى نهاية موسم 2027، مع خيار التمديد حتى يونيو 2029، مما يعزز تشكيلة الفريق الطامح للعب الأدوار الأولى في المسابقات.
- التعاقد مع كاسيميرو يعكس قوة مشروع إنتر ميامي في استقطاب نجوم أوروبا، رغم تراجع مستوى كاسيميرو منذ رحيله عن ريال مدريد.

أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي، عن تعاقده مع النجم البرازيلي، كاسيميرو (34 عاماً)، في صفقة انتقال حرّ إثر نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الإنكليزي. وسيلتحق بالنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 عاماً)، الدي يرفع التحدي مع النادي الأميركي منذ عام 2023، إضافة إلى مهاجم منتخب أوروغواي سابقاً لويس سواريز.

وجاء في بيان إنتر ميامي: "يعلن نادي إنتر ميامي اليوم عن ضم لاعب الوسط البرازيلي الدولي كاسيميرو. وينضم كاسيميرو، الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، إلى النادي كلاعب حر، وسيكون عقده سارياً حتى نهاية موسم 2027 من الدوري الأميركي لكرة القدم، مع خيار التمديد حتى يونيو/حزيران 2029. ويُعزز انضمامه تشكيلة الفريق، رهناً بمنحه تأشيرة ب ـ 1".

وبعد مواسم من التنافس القوي في ملاعب الدوري الإسباني، وكذلك دوري أبطال أوروبا، وفي ملاعب كوبا أميركا، سيشكل كاسيميرو رفقة ميسي ثنائياً قوياً في وسط ميدان إنتر ميامي، ذلك أن الفريق يطمح إلى لعب الأدوار الأولى في مختلف المسابقات، وقد قام بعديد الصفقات القوية في المواسم الماضية.

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كما يعتبر التعاقد مع كاسيميرو خطوة جديدة تؤكد قوة مشروع إنتر ميامي الذي بات قادراً على استقطاب أهم اللاعبين في أوروبا بقيادة ميسي. وقد شهد مستوى كاسيميرو تراجعاً نسبياً منذ رحيله عن ريال مدريد، كما أنه كان مرشحاً للبقاء في أوروبا بما أن عديد الفرق كانت ترغب في التعاقد معه وخاصة ميلان الإيطالي، ولكنه في النهاية اختار الرحيل إلى الدوري الأميركي.

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