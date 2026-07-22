- أعلن نادي إنتر ميامي عن تعاقده مع النجم البرازيلي كاسيميرو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، لينضم إلى ليونيل ميسي ولويس سواريز في الفريق. - يمتد عقد كاسيميرو مع إنتر ميامي حتى نهاية موسم 2027، مع خيار التمديد حتى يونيو 2029، مما يعزز تشكيلة الفريق الطامح للعب الأدوار الأولى في المسابقات. - التعاقد مع كاسيميرو يعكس قوة مشروع إنتر ميامي في استقطاب نجوم أوروبا، رغم تراجع مستوى كاسيميرو منذ رحيله عن ريال مدريد.

أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي، عن تعاقده مع النجم البرازيلي، كاسيميرو (34 عاماً)، في صفقة انتقال حرّ إثر نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الإنكليزي. وسيلتحق بالنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 عاماً)، الدي يرفع التحدي مع النادي الأميركي منذ عام 2023، إضافة إلى مهاجم منتخب أوروغواي سابقاً لويس سواريز.

وجاء في بيان إنتر ميامي: "يعلن نادي إنتر ميامي اليوم عن ضم لاعب الوسط البرازيلي الدولي كاسيميرو. وينضم كاسيميرو، الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، إلى النادي كلاعب حر، وسيكون عقده سارياً حتى نهاية موسم 2027 من الدوري الأميركي لكرة القدم، مع خيار التمديد حتى يونيو/حزيران 2029. ويُعزز انضمامه تشكيلة الفريق، رهناً بمنحه تأشيرة ب ـ 1".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه كاسيميرو في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي؟ كيف سيؤثر انضمام كاسيميرو على فرص إنتر ميامي في المنافسة على الألقاب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبعد مواسم من التنافس القوي في ملاعب الدوري الإسباني، وكذلك دوري أبطال أوروبا، وفي ملاعب كوبا أميركا، سيشكل كاسيميرو رفقة ميسي ثنائياً قوياً في وسط ميدان إنتر ميامي، ذلك أن الفريق يطمح إلى لعب الأدوار الأولى في مختلف المسابقات، وقد قام بعديد الصفقات القوية في المواسم الماضية.

كما يعتبر التعاقد مع كاسيميرو خطوة جديدة تؤكد قوة مشروع إنتر ميامي الذي بات قادراً على استقطاب أهم اللاعبين في أوروبا بقيادة ميسي. وقد شهد مستوى كاسيميرو تراجعاً نسبياً منذ رحيله عن ريال مدريد، كما أنه كان مرشحاً للبقاء في أوروبا بما أن عديد الفرق كانت ترغب في التعاقد معه وخاصة ميلان الإيطالي، ولكنه في النهاية اختار الرحيل إلى الدوري الأميركي.