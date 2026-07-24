كاسيميرو ينضم إلى نجوم جاوروا ميسي ورونالدو ولاعب عربي من بينهم

- حظي 27 لاعباً بفرصة اللعب بجانب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، رغم عدم لعبهما معاً في فريق واحد، ومن بينهم أسماء بارزة مثل أنخيل دي ماريا وسرجيو راموس. - أشرف حكيمي، النجم العربي، جاور رونالدو في ريال مدريد وميسي في باريس سان جيرمان، حيث لعب مباريات أكثر مع ميسي بفضل نضجه وتأثيره في الفريق. - سيطر ميسي ورونالدو على كرة القدم العالمية لسنوات، واحتكرا الجوائز الفردية، حيث فاز ميسي بالكرة الذهبية ثماني مرات ورونالدو خمس مرات.

حظي 27 لاعباً في العالم بفرصة مزاملة قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي (39 عاماً)، وكذلك قائد البرتغال، كريستيانو رونالدو (41 عاماً). فرغم أن "البولغا" و"الدون"، لم يلعبا في فريق واحد قط، لكن عدداً قليلاً حظي بفرصة مجاورتهما، بعدما جرى تعديل الرقم مؤخراً عقب انضمام كاسيميرو، إلى إنتر ميامي الأميركي، الذي ينشط فيه ليو، بعدما كان في السابق ضمن الجيل الذهبي للنادي الملكي، والذي تألق بصحبته في دوري أبطال أوروبا.

واستعرض تقرير نشره موقع قناة سكاي سبورتس 24 الإيطالية، الخميس، عدد اللاعبين الذين تمتعوا بهذه الفرصة من خلال مجاورة اثنين من أفضل اللاعبين على مرّ التاريخ، إذ تضم القائمة عدداً من الأسماء القوية مثل أنخيل دي ماريا وسرجيو راموس وكيلور نافاس وجيرارد بيكيه وكارلوس تيفيز وغونزالو إيغوايين وفيتينيا وديكو وغونزالو مارتينيز، وليساندرو مارتينيز وترينكاو، ونيسلون سيميدو وغابريل هاينزه ونونو منديز.

كما تضمّ القائمة نجماً عربياً وهو المغربي أشرف حكيمي الذي جاور رونالدو خلال بداية مسيرته مع ريال مدريد، ثم زامل ميسي خلال التحاقه بفريق باريس سان جيرمان صيف عام 2021، وقد لعب عدداً أكبر من المباريات رفقة ليو في نادي العاصمة الفرنسية بما أنه كان مؤثراً وأكثر نضجاً قياساً بوضعه في نادي ريال مدريد. وسيطر التنافس بين ميسي ورونالدو على المشهد في الكرة العالمية خلال سنوات طويلة واحتكرا أهم التتويجات الفردية في العالم خاصة جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب التي توج بها الأرجنتيني ثماني مرات والبرتغالي خمس مرات.