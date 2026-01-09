كاسيميرو يعاني في مانشستر يونايتد ونادٍ برازيلي يريده

- يعاني كاسيميرو مع مانشستر يونايتد بسبب تراجع الأداء، مما يجعله مرشحاً للرحيل في الصيف المقبل، خاصة بعد إقالة المدرب روبين أموريم. - تلقى كاسيميرو عرضاً من نادي بالميراس البرازيلي، الذي يسعى لضمه بعقد لمدة عامين، مما يوفر له استقراراً عائلياً ودوراً قيادياً في الفريق. - ينتظر كاسيميرو قرار مانشستر يونايتد بشأن تجديد عقده، وفي حال عدم التجديد، قد يوافق على عرض بالميراس بعد مشاركته في كأس العالم 2026.

يعاني النجم البرازيلي كاسيميرو (33 عاماً)، مع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي في الموسم الحالي بسبب عدم قدرته على تقديم الإضافة المرجوة منه مع "الشياطين الحُمر"، بعدما أقالت الإدارة المدرب البرتغالي روبين أموريم بسبب تراجع الأداء والنتائج والسخط الجماهيري، ما يعني أن قائد خط الوسط بات مُرشحاً للرحيل في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة ديل ميل البريطانية، أمس الخميس، أن كاسيميرو تلقى بالفعل عرضاً من قبل إدارة نادي بالميراس البرازيلي، التي تسعى إلى حسم صفقة صاحب 33 عاماً في سوق الانتقالات الصيفية، بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، الذي تريد إدارته الآن العمل على تجديد الدماء في الفريق من خلال الاستغناء عن خدمات العديد من اللاعبين.

وتابعت أن إدارة نادي بالميراس البرازيلي قدمت عرضها رسميا ويقوم كاسيميرو بدراسته، وبخاصة أن صاحب 33 عاماً، يعلم أن حصوله على عقد لمدة عامين يعني حصوله على استقرار عائلي ودور قيادي مع الفريق، لأنه سيكون سلاحاً فتاكاً للجهاز الفني، الذي يريد المنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية، لكن كل شيء سيكون مرهوناً بما يريده القائمون على مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وأوضحت أن كاسيميرو يعلم حجم المعاناة التي يعيشها مع نادي مانشستر يونايتد، لكنه مُتمسك بفكرة قيام الإدارة بتقديم عرض لتجديد عقده، ومواصلة رحلته في الملاعب الأوروبية، وفي حال لم يتحقق هدفه، فإنه سيكون مستعداً إلى العودة مرة أخرى لبلاده، والموافقة على عرض فريق بالميراس البرازيلي، الذي يبدو مصمماً على حسم الصفقة في الصيف القادم.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن كاسيميرو لن يرد فورا على العرض البرازيلي بل سينتظر ما سيحدث مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي، وبعدها سيذهب إلى المشاركة مع منتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك في الصيف المقبل، وبعدها سيقرر الرحيل إلى بالميراس في حال عدم تجديد عقده مع "الشياطين الحُمر".