كاسيميرو في ورطة بسبب وزنه... كليوغرامات تُحرج نجوماً في كأس العالم

- تعرض كاسيميرو لانتقادات بسبب أدائه الضعيف وزيادة وزنه في مباراة البرازيل ضد المغرب، مما أدى إلى استبداله وتحسن أداء الفريق. - مهاجم كندا جوناثان ديفيد لم يقنع في مباراته ضد البوسنة، حيث فشل في استغلال الفرص وتعرض لانتقادات بسبب وزنه، مما يهدد مكانه في التشكيلة. - تعكس الانتقادات التحديات البدنية والضغوط في البطولات الكبرى، ومن المتوقع أن يجري المدربون تغييرات لضمان الأداء الأفضل في المباريات المقبلة.

فشل نجم منتخب البرازيل، كاسيميرو (34 عاماً)، في تقديم مستوى مقنع في ظهور منتخب "السامبا" الأول في كأس العالم 2026 بتعادله الصعب مع المنتخب المغربي (1ـ1)، حيث كان المنتخب العربي قريباً من حصد الانتصار، بتعدد الفرص الخطيرة التي توفر إلى لاعبيه طوال فترات اللعب، وسيطرته على مجريات اللعب. وتعرض لاعب الوسط البرازيلي لانتقادات ساخرة على منصات التواصل بسبب ضعف مستواه في هذه المواجهة.

Casemiro (1° tempo) x Fabinho (2° tempo) contra o Marrocos



Domínios errados: 2x0

Perdas de posse: 5x2

Desarmes: 1x1

Dribles sofridos: 3x0

Cartão amarelo: 1x0



Um participa do gol sofrido, o outro fecha o buraco que tinha na seleção



Mas ele não merece ser convocado porque joga… https://t.co/6jvFlA9l6W pic.twitter.com/9iM7c84N5r — Zona Futebol (@ZonaFutebol) June 14, 2026

واستبدل مدرب البرازيل يومها، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في بداية الفترة الثانية لاعب مانشستر يونايتد، وبخروج كاسيميرو تحسّن أداء وسط ميدان البرازيل بشكل واضح، ونجح في تفادي الضغط المغربي القوي، ليتضح أن نجم ريال مدريد سابقاً، كان يمثل عبئاً على منتخب بلاده، وإنذاره من قبل الحكم صعّب مهمته في مرحلة ثانية بما أنه كان متخوفاً من الطرد، ولهذا فقد خيب كاسيمرو آمال الجماهير التي كانت تؤمن بأن خبرته الكبيرة ستساعده على النجاح وتقديم الإضافة. وقد فشل اللاعب البرازيلي في الحد من خطورة نجم المغرب، أيوب بوعدي، صاحب 18 عاماً، ولكنه تفوق على خبرة لاعب منتخب "السامبا".

Agora precisamos falar desse jogador:



CASEMIRO!



Até quando veremos esse rapaz com a camisa da seleção?



Vejam isso: Perde a bola, finge q combate (se fosse o Endrick era pau), depois vejam o TROTE NOJENTO do fdp.



A eliminação p/ Croácia não ensinou nada pra esse miserável. pic.twitter.com/iTVt3lN3eq — NAÇÃO DE IDOSOS🎙 (@sfccomenta) June 14, 2026

وذكر تقرير نشره موقع إيول البرازيلي، أن مشكل كاسيميرو كان أساساً زيادة وزنه، وجاء في التقرير: "وجود كاسيميرو أساسياً كان خطأ. أعتقد أنه لاعب عظيم، بل عظيم جداً، لكنه يُعاني زيادة الوزن. ضد المغرب، بدا عليه زيادة الوزن بشكل واضح. أمام مصر (مباراة ودية)، لم يظهر عليه زيادة الوزن. بإمكانه تقديم أداء جيد أمام هايتي، أمام اسكتلندا، لكن عليه أن يقدم أداءً جيداً أمام هولندا، أو أمام ألمانيا، وأمام فرنسا. بالنظر إلى أدائه ضد المغرب، لا يُجدي وضعه الحالي نفعاً، عليه أن يتغير". وتوقع الموقع البرازيلي أن تشمل تغييرات مدرب البرازيل في المباراة المقبلة، استبعاد كاسيمرو من التشكيلة الأساسية، لأنه لن يكون قادراً على تقديم الإضافة في مثل هذه الوضعيات، خاصة أن مركزه يحتاج إلى جهوزية بدنية عالية، وقدرة على التحرك السريع.

كما لاحقت الانتقادات، مهاجم منتخب كندا ونادي يوفنتوس الإيطالي، جوناثان ديفيد (26 عاماً)، الذي فشل في تقديم أداء جيد في أول مباراة في كأس العالم التي جمعت كندا بمنتخب البوسنة (1ـ1). وكان مهاجم الفريق الإيطالي أساسياً في المباراة، ولكنه فشل في استغلال كل الكرات تقريباً، واستبدله المدرب في الدقيقة 61، بعدما سقط في عديد المناسبات. وهاجم روّاد منصّات التواصل اللاعب عبر نشر صورة تظهر بطنه عارية وعلامات الوزن الزائد بارزة. كما تم تداول مقاطع فيديو تظهر ضعف مستوى اللاعب في المباراة بسبب غياب الجهوزية البدنية، وبات اللاعب مهدداً بفقدان مكانه الأساسي في مواجهة منتخب قطر، يوم 18 يونيو/حزيران.