كاسيميرو تميمة الحظ في منتحب البرازيل.. سِجل بلا هزائم في المونديال

- كاسيميرو، نجم وسط منتخب البرازيل، لم يعرف الهزيمة في 12 مباراة بكأس العالم، حيث ساهم في انتصارات وتعادلات البرازيل، ولم يشارك في هزيمة 2018 ضد بلجيكا بسبب الإيقاف. - في نسخة 2022، ودّع منتخب البرازيل البطولة بركلات الترجيح أمام كرواتيا، مما لا يُعتبر هزيمة، ويستعد كاسيميرو لمواجهة النرويج في ثمن نهائي 2026. - يُعتبر كاسيميرو من أفضل لاعبي الوسط عالميًا، حيث قاد مانشستر يونايتد لدوري الأبطال، ويُعدّ قائدًا ملهمًا للشباب في المنتخب البرازيلي.

لم يعرف نجم وسط ميدان منتخب البرازيل، كاسيميرو (34 عاماً)، الهزيمة خلال المباريات التي شارك فيها في كأس العالم، في مختلف النسخ. وجلب لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي، سابقاً، الحظ لمنتخب "السامبا" في مختلف المواجهات التي شارك فيها، بما أن كل المباريات التي كان حاضراً فيها انتهت بانتصار البرازيل أو على نتيجة التعادل. وقد شارك في أربع مباريات في النسخة الحالية، وخلالها لم يعرف منتخب البرازيل الهزيمة، وسيحاول تأكيد ذلك في ثمن النهائي أمام منتخب النرويج يوم الأحد، أملاً في التأهل إلى ربع نهائي نسخة 2026.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس السبت، أن كاسيميرو شارك في 12 مباراة في كأس العالم، خلال السنوات الأخيرة، وخلال هزيمة البرازيل أمام بلجيكا في نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا، لم يُشارك في اللقاء بما أنه كان مُعاقباً، وخلال نسخة 2022 في قطر، ودّع منتخب "السامبا" المسابقة في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح أمام كرواتيا، وبالتالي لا تُعتبر البرازيل منهزمة في تلك المواجهة. وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن كاسيميرو هو اللاعب الوحيد الذي لم يعرف الهزيمة في كأس العالم من بين اللاعبين الذين يشاركون في هذه النسخة وخاضوا هذا العدد من المباريات.

وتابعت الصحيفة الإسبانية "يواصل البرازيلي إثبات أنه من بين أفضل لاعبي خط الوسط في العالم. وقد اختتم مسيرته مع مانشستر يونايتد بقيادة الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وغادر ملعب أولد ترافورد وسط تصفيق حار من الجماهير تقديراً لأدائه وقيادته في غرفة الملابس. لهذا السبب، يُعدّ أحد أبرز اللاعبين في غرفة ملابس المنتخب البرازيلي. ويجد فيه اللاعبون الشباب دعماً متواصلاً، فهو يُصحّح أخطاءهم، وينصحهم. ولا يحتاج إلى رفع صوته ليُسمع، لقد دأب على ذلك لأكثر من عقد من الزمان، وبالنسبة لعدد من اللاعبين الشباب، يُشبه الأخ الأكبر في المنتخب الوطني، حيث سعى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أيضًا إلى إحياء هذا الدور".