كاسيميرو تحت مجهر إنتر ميلان وعروضٌ من الدوري الأميركي

- قرر كاسيميرو، النجم البرازيلي البالغ من العمر 34 عامًا، مغادرة مانشستر يونايتد بنهاية الموسم، مع عروض من الدوري الأمريكي ونادٍ إيطالي، حيث يسعى إنتر ميلان للاستفادة من خبرته في الدوري الإيطالي. - يواجه كاسيميرو خيارًا بين تحدٍ أوروبي أخير أو تجربة أقل ضغطًا في الدوري الأمريكي، مع اهتمام من إنتر ميامي ولوس أنجليس غالاكسي، بينما يستعد لكأس العالم 2026 مع منتخب بلاده. - يُعرف كاسيميرو بقدراته الدفاعية القوية ووعيه التكتيكي، مما يجعله لاعبًا مميزًا في خط الوسط، حيث يُلقب بـ"المُدمّر" و"الدبابة" في وسائل الإعلام.

يتجه النجم البرازيلي كاسيميرو (34 عاماً) إلى خوض تجربة جديدة بعدما حسم قراره بالرحيل عن نادي مانشستر يونايتد مع نهاية الموسم الجاري واضعاً حداً لمسيرته مع النادي، وهو الذي يمتلك بعض العروض من الدوري الأميركي، في الوقت الذي دخل فيه نادٍ إيطالي على خط المفاوضات.

وفي خضم التحركات المرتقبة، برز إنتر ميلان واحداً من أبرز المهتمين بالحصول على خدماته، إذ يسعى النادي الإيطالي إلى الاستفادة من خبرته ومنحه فرصة جديدة للتألق في الدوري الإيطالي، ضمن مشروع يراهن على عناصر يملكون خبرة كبيرة في أعلى المستويات، بحسب ما ذكر موقع فيتشاخيس الإسباني.

في المقابل، لا تزال خيارات الانتقال خارج أوروبا قائمة، مع وجود اهتمام من أندية الدوري الأميركي، وتحديداً إنتر ميامي ولوس أنجليس غالاكسي، ما يضع اللاعب أمام مفاضلة بين خوض تحدٍ أوروبي أخير أو التوجه نحو تجربة أقل ضغطاً، ويأتي هذا الحسم في توقيت حساس أيضاً مع اقتراب كأس العالم 2026، حيث يسعى كاسيميرو للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية قبل المشاركة المرتقبة مع منتخب بلاده.

وخاض اللاعب البالغ 34 عاماً 30 مباراة هذا الموسم بقميص مانشستر يونايتد، سجل خلالها سبعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، في مؤشر على استمراره في تقديم الإضافة رغم اقترابه من محطة جديدة في مسيرته، وهو الذي عاش سنوات مميزة في السابق مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وبقي كاسيميرو لسنواتٍ واحداً من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، بعدما امتاز بذكائه الكبير وقوته البدنية وسرعته وحتى تدخلاته العنيفة، إلى جانب قدرته على تحقيق التوازن لفريقه من خلال دعم زملائه الأكثر ميلاً للهجوم، وتوزيع الكرات بشكلٍ دقيق بعد الاستحواذ عليها، مع امتلاكه تسديدات هائلة من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة إلى القدرة على التقدّم للأمام بانطلاقاته من دون كرة.

يُوصف كاسيميرو غالباً في وسائل الإعلام بأنّه "المُدمّر"، وقد نال إشادة النقاد لأسلوبه النشط والقتالي في اللعب، فضلاً عن وعيه التكتيكي وقدراته في استخلاص الكرة، ما يُمكّنه من تغطية مساحات واسعة، والعودة إلى الدفاع، والضغط على الخصوم، حتى إن صحيفة ماركا الإسبانية لقّبته بـ"الدبابة"، في الوقت الذي جرت مقارنة أسلوب لعبه بأسلوب لاعب خط الوسط الدفاعي السابق لريال مدريد كلود ماكيليلي، وكذلك مواطنه تونينيو سيريزو.