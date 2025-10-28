كاسياس يكشف كيف تعرّض للسرقة المنظمة في منزله

- كشف إيكر كاسياس عن تعرضه لسرقة منظمة من مدبرة منزله وزوجها، حيث سُرقت خمس ساعات فاخرة، مما دفعه لإبلاغ الشرطة بعد اكتشافه محاولة تبديل إحدى الساعات بأخرى مقلدة. - رفض كاسياس محاولات الصلح من العاملة، معتبراً ما حدث خيانة للأمانة، خاصة بعد اعترافها بسرقة الساعات بمساعدة زوجها بسبب الديون، بينما رفض كاسياس هذه المبررات. - تمكنت الشرطة من استعادة ساعتين من الساعات المسروقة، وتواصل التحقيقات لاستعادة باقي المسروقات التي تُقدر قيمتها بأكثر من 400 ألف يورو.

كشف "أسطورة منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد" السابق، إيكر كاسياس (44 عاماً)، كيف تعرّض لسرقة منظمة، من مدبرة منزله، التي قامت بسلبه عدداً من الساعات الفاخرة، بالتعاون مع زوجها، الذي كان يعمل حارس أمن في المجمع السكني، الذي يقطن به حارس المرمى السابق.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إيكر كاسياس لاحظ اختفاء خمس ساعات فاخرة من منزله، وبدأ الشك يساوره حول هوية من يقوم بذلك، وأصبح يراقب الجميع، لأنه يريد معرفة اللص الذي دخل إلى بيته، لكنه تعرّض لصدمة كبرى، جعلته يخبر الشرطة، في السادس والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أمسك بالخادمة، وهي تحاول تبديل إحدى الساعات بأخرى مقلدة.

وتابعت أن كاسياس رفض جميع محاولات عاملة منزله للصلح، وعدم تحول الأمر إلى شكوى قانونية، لأن حارس ريال مدريد الإسباني السابق اعتبر ما حدث خيانة للأمانة، خاصة أنها تعمل في بيته منذ عدة سنوات، وبدأ يطرح الأسئلة إذا كان هناك شيء سُرق دون أن يشعر به، لأن الساعات يقوم باستخدامها دائماً، ويضعها في صندوق بغرفة نومه، ولم يكن يعتقد نهائياً أنه سيتعرّض لمثل هذا النوع من السرقة.

وأوضحت أن العاملة في منزل كاسياس اعترفت في تحقيقات الشرطة بأنها قامت بسرقة الساعات بمساعدة من زوجها، مع وضع أخرى تقليدية مكانها، حتى لا يتم كشفها، فيما قال زوج المتهمة إن السبب الذي دفعهما إلى ذلك يعود إلى كثرة الديون التي يعانيانها، إلا أن حارس مرمى الريال الأسبق رفض نهائياً هذه المبررات، معتبراً أنها جريمة، خاصة أنه اكتشف رغبة الثنائي بالهرب من العاصمة الإسبانية إلى وجهة غير معروفة.

وختمت الصحيفة أن الشرطة استطاعت استعادة ساعتين من الساعات الخمس، التي كُشف عن سرقتها من منزل كاسياس، فيما لا يزال فريق التحقيق يعمل بشكل كامل للعثور على باقي المسروقات، التي تُقدر قيمتها بأكثر من 400 ألف يورو، نظراً لفخامة الساعات، التي يحرص صاحب الـ 44 عاماً على اقتنائها، لكنه الآن يريد معرفة ما إذا كانت مدبرة منزله قد سرقت أشياء لا يعرفها.