خطف كاسبر هوغ (25 عاماً)، نجم نادي بودو غليمت النرويجي الأضواء، في افتتاح منافسات الجولة السابعة، لمرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعدما قاد فريقه لتحقيق مفاجأة كبيرة على حساب مانشستر سيتي الإنكليزي، بالانتصار عليه 3-1، ليحقق النادي النرويجي، أول فوز في تاريخه بالبطولة القارية، في اللقاء الذي أقيم على ملعبه.

وسجل هوغ الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 22، وبعد دقيقتين فقط، أضاف الهدف الثاني له ولفريقه، فيما ختم زميله ينس بيتر هاوغي الثلاثية، قبل أن يقلص ريان شرقي النتيجة للفريق الإنكليزي. وجاء هذا التألق لنجم لقب قبل فترة وجيزة، باللاعب "المنحوس"، بعدما أحرز أربعة أهداف خلال 37 دقيقة فقط في مباراة فريقه بودو، أمام ساندفيورد فوتبول، بالدوري النرويجي، في يوليو/تموز الفائت، لكنه وجد نفسه أمام أمسية غريبة مليئة بالمفارقات. ولم يُحتسب أي هدف من الأهداف الأربعة للاعب؛ إذ تدخلت تقنية الفيديو "فار" ثلاث مرات لإلغاء الأهداف، فيما ألغى الحكم الهدف الرابع مباشرة. وقال هوغ، في تصريحات لشبكة "تي في 2" النرويجية حينها عن تلك الحالة: "الأمر أصبح مضحكاً فقط. في الهدفين الأولين شعرت بالإحباط، لكني قلت إنه عليّ أن أتماسك".

وتمكن اللاعب من تجاوز خيبة الأمل، إذ صنع هدف التقدم لزميله أولي ديدريك بلومبرغ في الدقيقة 59، قبل أن ينجح أخيراً في تسجيل هدف صحيح تماماً عند الدقيقة 68، من ركلة جزاء، ليؤكد فوز فريقه بنتيجة 2-0 في ذلك اللقاء. وعلّق هوغ بابتسامة بعد المواجهة: "في ركلة الجزاء، ولحسن الحظ، لا يوجد تسلل". يذكر أن اللاعب سجل هدفاً ثالثاً في الشوط الثاني لمواجهة السيتي، لكنه ألغي بداعي التسلل، قبل أن يترك المباراة في الدقيقة 76، بعد تبديله بزميله أندرياس هيلمرسن.