كاسباروف عبقري الشطرنج يهاجم "فيفا": سُرقت كرواتيا والآن مصر

- غاري كاسباروف، أسطورة الشطرنج، ينتقد بشدة التحكيم في مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026، مشيراً إلى عدم استخدام تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) بشكل عادل. - كاسباروف يصف فيفا بأنها "مهزلة فاسدة" بعد إلغاء هدف مصري واحتساب هدف للأرجنتين في ظروف مشابهة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة التحكيم. - بعد اعتزاله الشطرنج في 2005، أصبح كاسباروف معارضاً سياسياً بارزاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويعيش حالياً في الولايات المتحدة بعد صدور مذكرة اعتقال غيابية بحقه.

تفاعل أسطورة الشطرنج الروسي غاري كاسباروف مع أحداث مباراة مصر والأرجنتين، التي انتهت بخسارة "الفراعنة" 2-3 في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي أثارت جدلاً تحكيمياً واسعاً.

وقال بطل العالم السابق في الشطرنج، عبر حسابه في منصة إكس، أمس الثلاثاء: "هدف مصري مذهل أُلغى بسبب خطأ حدث في مسافة بعيدة، ثم بعد دقائق قليلة، احتُسب هدف الأرجنتين رغم تكرار الموقف! لا وجود لتقنية الفيديو المساعد للحكم (فار) هنا؟ يبدو أنّ فيفا مرة أخرى مجرد مهزلة فاسدة، تُحابي النجوم. سُرقت كرواتيا، والآن مصر، لكن لا يمكنك إحراج من لا يخجل".

وأضاف كاسباروف في تدوينة أخرى: "كانت مخالفة، ولكن سواء كان ذلك صحيحاً أم خاطئاً، فقد جرت مراجعتها وإلغاء الهدف. في المقابل، في ظروف مماثلة تقريباً مع تبديل الفريقين، لم تُحتسب أي مخالفة ولم تكن هناك أي مراجعة. سواء أحببنا تقنية الفيديو المساعد للحكم (فار) أم كرهناها، فإن تطبيقها باستمرار ليس أمراً مبالغاً فيه".

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ويُعتبر كاسباروف على نطاقٍ واسع أعظم لاعب في تاريخ لعبة الشطرنج، وهو الذي فاز بلقب بطولة العالم في عام 1985 بعمر الـ22 بعد التفوق على مواطنه أناتولي كاربوف، وحافظ على التصنيف رقم 1 في العالم لمدة قياسية بلغت 255 شهراً، كما خاض في عام مواجهة تاريخية أمام كمبيوتر "IBM" الخارق المعروف بـ"ديب بلو"، ففاز عليه في 1996 وخسر في الإياب عام 1997.

اعتزل كاسباروف الشطرنج في عام 2005، ليتفرغ للعمل السياسي، حيث أصبح واحداً من أبرز الأصوات المعارضة للرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، ليخرج من بلاده في عام 2013، وهو يقيم حالياً في الولايات المتحدة، وصدرت مذكرة اعتقال غيابية بحقه.