كاساس يورط الاتحاد العراقي بتعويض مالي ضخم

- ألزمت لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في "فيفا" الاتحاد العراقي بدفع مليوني دولار للمدرب الإسباني خيسوس كاساس وجهازه الفني، بعد شكوى لعدم تسلّم مستحقاتهم المالية عقب الإقالة. - يتعين على الاتحاد العراقي دفع 550 ألف دولار لكاساس و1.45 مليون دولار لمساعديه، مع توقع استئناف القرار لدى محكمة التحكيم الرياضي "كاس". - جاء إنهاء خدمات كاساس بسبب تراجع نتائج المنتخب العراقي في تصفيات مونديال 2026، وتم التعاقد مع المدرب الأسترالي غراهام أرنولد لقيادة الفريق.

قرّرت لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، إلزام الاتحاد العراقي، بدفع تعويضات مالية قدرها مليونا دولار للمدرب الإسباني، خيسوس كاساس (51 عاماً)، وجهازه الفني المساعد، على خلفية الشكوى التي تقدموا بها، عقب إنهاء خدماتهم مع منتخب العراق الأول.

وبحسب مصدر "العربي الجديد" في الاتحاد العراقي، فقد رفع كاساس إلى جانب مساعديه، شكوى رسمية إلى "فيفا"، بسبب عدم تسلّم مستحقاتهم المالية بعد الإقالة، لذا يتعيّن على الاتحاد العراقي لكرة القدم الآن، دفع 550 ألف دولار للمدرب كاساس تعويضاً عن رواتبه المتأخرة، إضافة إلى مبلغ مليون و450 ألف دولار لمساعديه، عن مستحقاتهم المالية الممتدة حتى مطلع عام 2027.

ويأتي هذا الحكم بعد نزاع تعاقدي بين الطرفين، فيما يُتوقع أن يقدّم الاتحاد العراقي لكرة القدم استئنافاً لدى محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، لشرح بعض تفاصيل عقد المدرب، وظروف إنهاء مهامه مع المنتخب.

وكان الاتحاد العراقي قد قرّر في وقت سابق إنهاء خدمات كاساس، بسبب تراجع نتائج "أسود الرافدين" في تصفيات مونديال 2026، بعد التعادل أمام الكويت، والخسارة أمام فلسطين، الأمر الذي تسبب باستياء عارم في الأوساط الرياضية بالبلاد. وبعدها، وقّع الاتحاد العراقي عقداً رسمياً مع المدرب الأسترالي، غراهام أرنولد (61 عاماً)، لتولي مهمة قيادة "أسود الرافدين"، الذي خسر أمام كوريا الجنوبية في البصرة 0-2، قبل الفوز على الأردن في عمّان بهدف دون رد، ليلتحق منتخب العراق بركب الملحق، الذي سيواجه فيه منتخبَي إندونيسيا والسعودية توالياً، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.