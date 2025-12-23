كازويشي ميورا يواصل مشواره الكروي مع نادٍ ياباني في سن 58 عاماً

- يواصل كازويشي ميورا، البالغ من العمر 58 عامًا، مسيرته الكروية مع نادي فوكوشيما يونايتد الياباني، محطماً التوقعات المرتبطة بعمر اللاعب الاحترافي، ومؤكداً شغفه المستمر منذ أربعة عقود. - ميورا، الذي لقب بـ"الملك كازو"، أصبح أكبر لاعب يشارك في دوري أوروبي محترف، وركز على دوره القيادي والمرشد، مما جعله مصدر إلهام للجيل الجديد. - انضمامه لفوكوشيما يونايتد يعكس التزامه بنقل خبراته وتطوير الفريق، ويثبت أن الإرادة والشغف يمكن أن يصنعا أساطير حقيقية في عالم كرة القدم.

يواصل كازويشي ميورا مشواره الكروي مع نادٍ ياباني في سن 58 عاماً، ليحطم بذلك كل التوقعات المرتبطة بعمر اللاعب الاحترافي. وقد وقّع المهاجم الياباني عقداً مع فوكوشيما يونايتد، أحد أندية الدرجة الثالثة في اليابان، ليخوض موسمه الـ41 في مسيرته الاستثنائية، ليؤكد بهذا الانتقال أنه لا يزال مدفوعاً بالشغف ذاته الذي بدأ به مسيرته قبل أربعة عقود تقريباً، محافِظاً على لياقته البدنية وروحه التنافسية.

وحقق ميورا مسارات فريدة خلال مسيرته، إذ ارتبط طويلاً بنادي يوكوهاما إف سي، قبل أن يُعار عام 2023 إلى يو دي أوليفيرينسي في البرتغال، ليصبح أكبر لاعب يشارك في دوري أوروبي محترف. وعاد بعد ذلك إلى اليابان، وشارك في المباريات بشكل متقطع، لكنه ركز على دوره القيادي والمرشد داخل الفريق، ووجّه اللاعبين الشبان وشارك خبراته الغنية مع الجيل الجديد.

ويسعى ميورا بخطوته الحالية مع فوكوشيما يونايتد إلى استمرار هذا المسار المتميز، إذ يهدف إلى نقل خبراته الطويلة والمساهمة في تطوير الفريق والاستمرار بترك بصمة واضحة في كرة القدم اليابانية والعالمية، وفقاً لما نشره موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الثلاثاء. ويعتبر ميورا مثالاً حياً على الالتزام والانضباط، إذ إن الحفاظ على مستواه البدني والفني في هذه السن يعتبر إنجازاً نادراً في عالم كرة القدم.

ويُظهر ميورا من خلال مسيرته أن العمر لا يمثل عائقاً أمام الإرادة والشغف، وقد نال لقب "الملك كازو"، بفضل تفانيه وإصراره على المنافسة، كما أصبح مصدر إلهام للعديد من اللاعبين الشبان حول العالم. ويعكس استمرار ميورا في الملاعب قدرة الإنسان على تحدي الزمن، وتجسيد معنى الاحترافية الحقيقية، التي تتجاوز حدود العمر.

ويمثل انضمام ميورا إلى فوكوشيما يونايتد فرصة للفريق للاستفادة من خبراته الواسعة، بينما يستمر هو في كتابة أسطورته الشخصية. ومع استمرار ظهوره على أرض الملعب، يثبت أن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل هي شغف يعيش مع اللاعب مدى الحياة، وأن الإرادة والتفاني يمكن أن يصنعا أساطير حقيقية، كما فعل ميورا طوال مسيرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود.