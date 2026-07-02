كازورلا ينهي مسيرته الكروية بعد رحلة مليئة بالألقاب

- أعلن سانتي كازورلا، نجم أرسنال السابق ومنتخب إسبانيا، اعتزاله كرة القدم عن عمر 41 عاماً، منهياً مسيرة استمرت 20 عاماً شهدت تتويجه بكأس أوروبا عامي 2008 و2012. - بدأ كازورلا مسيرته مع فياريال وانتقل إلى أرسنال في 2012، حيث فاز بكأس إنكلترا مرتين، قبل أن يعود إلى فياريال ثم ينتقل إلى السد القطري وأخيراً إلى ريال أوفييدو. - أوفييدو أشاد بكازورلا وذكر أنه تبرع بحقوق صورته للنادي، معرباً عن رغبته في بقاء كازورلا بأي دور يختاره.

أعلن صانع ألعاب أرسنال الإنكليزي ومنتخب إسبانيا سابقاً، سانتي كازورلا اعتزاله كرة القدم عن 41 عاماً، وفق ما أعلن اليوم الخميس، واضعاً بذلك حداً لمسيرة دامت 20 عاماً، أحرز خلالها ألقاباً عدة، أبرزها كأس أوروبا عامي 2008 و2012.

وبعد موسم أخير مع ريال أوفييدو، نادي مسقط رأسه الذي ساعده على الصعود إلى الدرجة الأولى عام 2025 قبل أن يهبط مجدداً في نهاية الموسم الماضي بعد تذيله الترتيب، أعلن كازورلا نهاية مسيرته الاحترافية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب وكالة فرانس برس، قال اللاعب في مقطع فيديو نُشر على أكس: "الآن بعدما وصل كل شيء إلى نهايته، وبعدما علقت حذائي وحل الصمت مكان الضجيج، يصبح لكل شيء معنى، لأن هذه النهاية لم تكن في أي مكان: كنت في بيتي".

وبدأ كازورلا مسيرته الاحترافية مع فياريال، لكن مسيرته أخذت بعداً آخر بعد انضمامه إلى أرسنال عام 2012، عقب تجارب مع ريكرياتيفو وملقة. ويعتبر لاعب الوسط المهاجم القادر على اللعب بالقدمين، من أبرز نجوم جيله، إذ تُوج مرتين بكأس أوروبا مع المنتخب الإسباني في عامي 2008 و2012، لكنه غاب عن التتويج بكأس العالم 2010 بسبب الإصابة، وهي مشكلة لازمته طوال مسيرته. وبعد ستة مواسم مع "المدفعجية"، تُوج خلالها بكأس إنكلترا عامي 2014 و2015، عاد كازورلا إلى فياريال، ثم انتقل إلى السد القطري، قبل أن يعود إلى أوفييدو في الدرجة الثانية عام 2023.

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وقال أوفييدو في بيان رسمي "يطوي ريال أوفييدو وسانتي كازورلا إحدى أجمل صفحات التاريخ الحديث للنادي"، مضيفاً أن " كازورلا قرر العودة (إلى النادي الذي لعب في فرقه العمرية بين 1996 و2003 قبل الانتقال إلى فياريال) مقابل تقاضي الحد الأدنى من الراتب المسموح به في الدوري، وتبرع بكامل حقوق صورته للنادي". وأشار أوفييدو إلى رغبته في بقاء كازورلا، مهما كان الدور أو المنصب الذي يختاره و"الذي يجعله يشعر بالراحة".