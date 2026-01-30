كازاخستان تستقطب النجوم المخضرمين.. ناني يقود التحول

تشهد مسابقة الدوري الكازاخي الممتاز لكرة القدم تحوّلاً لافتاً في مسارها خلال الفترة الأخيرة، بعدما أصبحت وجهة جديدة لعدد من نجوم الكرة الأوروبية المخضرمين في المراحل الأخيرة من مسيرتهم، في ظل توجه الأندية المحلية لإبرام صفقات بأسماء كبيرة، بهدف رفع مستوى الحضور الإعلامي، وجذب الرعاة، وإعادة إشعال حماس الجماهير.

وذكر تقرير لصحيفة تايمز أوف سنترال، الصادرة في قرغيزستان، أمس الخميس، أن أبرز جاء هذه الأمثلة من غرب كازاخستان، حيث انتقل نادي أكتوبي إلى الملكية الخاصة قبل أقل من شهر، ففي 8 يناير/ كانون الثاني، باعت الحكومة الإقليمية النادي لرجل الأعمال نورلان أرتيكباييف؛ مالك شركة البناء "قازاق ستروي"، مقابل 730 ألف دولار، وتعهد المالك الجديد بتحديث الملعب، وتطوير كرة القدم القاعدية، وإعادة بناء الفريق بعد فشله في التتويج بالدوري أو التأهل إلى المسابقات الأوروبية.

وكان أول تحرك لأكتوبي هو التعاقد مع حارس مرمى المنتخب الكازاخي ألكسندر زاروتسكي، القادم من كايرات ألماتي، وأحد عناصر مشاركته التاريخية في دوري أبطال أوروبا، غير أن الصفقة الأبرز تمثلت في ضم البرتغالي المخضرم لويس ناني (39 عاماً)، النجم السابق لمانشستر يونايتد وفنربخشة ولاتسيو وسبورتينغ لشبونة. وأعلن النادي، في 25 يناير، التعاقد مع ناني باعتباره رمزاً لطموحاته الجديدة، إذ كان اللاعب قد خاض آخر تجاربه مع نادي إشتريلا البرتغالي، مشاركاً في 10 مباريات سجل خلالها هدفاً واحداً.

وأبدى ناني، في تصريحات رسمية، حماسه للمساهمة في تطوير النادي وكرة القدم الكازاخية عموماً. وكانت مفاوضات سابقة قد جرت بين أكتوبي والدولي الألماني السابق توماس مولر (36 عاماً)، لكنها لم تكتمل، بعدما رفض اللاعب عرض إعارة من نادي فانكوفر الكندي. كما نفى وكيل أعمال البرازيلي هالك، وجود أي مفاوضات مع النادي ذاته، في حين انهارت المحادثات مع نجم برشلونة ويوفنتوس السابق، البوسني ميراليم بيانيتش (35 عاماً)، بسبب الخلافات المالية، في الوقت الذي يبقى فيه باب الانتقالات في كازاخستان مفتوحاً حتى 3 إبريل/نيسان، ما يترك المجال أمام صفقات إضافية محتملة.

وفي نادٍ آخر، أعلن كايزار كيزيلوردا التعاقد مع لاعب تشلسي وإنتر ميلان السابق، النيجيري فيكتور موسيس (35 عاماً)، في خطوة تؤكد ملامح الاستراتيجية الجديدة المعتمدة على الأسماء اللامعة. ويتزامن هذا التوجه مع تغيير تشريعي مهم، إذ أقرت كازاخستان، ابتداءً من عام 2025، حظراً على استخدام الأموال العامة لدفع رواتب اللاعبين الأجانب، ما يعني أن هذه الصفقات باتت ممولة بالكامل من الاستثمارات الخاصة. وبينما يبقى نجاح هذه السياسة فنياً داخل الملاعب محل اختبار، تبدو الصورة واضحة خارجها: كرة القدم الكازاخستانية تتجه نحو نموذج سوقي جديد، تصبح فيه شعبية الجماهير والحضور الإعلامي عوامل لا تقل أهمية عن النقاط والبطولات.