- يواجه ستيفن كاري انتقادات حادة لاستثماراته في شركات تكنولوجيا وأمن سيبراني أسسها ضباط سابقون في وحدات استخبارات إسرائيلية، مثل "زافران سيكيوريتي" و"أبويند"، مما أثار جدلاً حول تناقض مواقفه الداعمة للمساواة. - كشف تحقيق موقع "ذا غرايزون" عن استثمارات كاري في شركات توظف أفراداً من البنية الرقمية الأمنية الإسرائيلية، مما أثار تساؤلات حول ارتباطه بعملاء استخبارات سابقين. - حصل كاري على جائزة كريم عبد الجبار للعدالة الاجتماعية، مما زاد من حدة الانتقادات بسبب تناقض استثماراته مع مواقفه المعلنة.

يواجه نجم كرة السلة الأميركية ستيفن كاري (37 عاماً) انتقادات كبيرة، بعدما كشفت تقارير عن قيامه باستثمار عبر شركته الخاصة في شركات تكنولوجيا وأمن سيبراني بـ"عشرات الملايين من الدولارات"، أسسها وأدارها ضباط سابقون في وحدات استخبارات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف موقع "ذا غرايزون" الأميركي في تحقيقه الخاص، السبت، أن ستيفن كاري شارك عبر شركته الخاصة "بنيغار كابيتال" في جولات تمويل لشركات ناشئة ترتبط بخبرات عسكرية إسرائيلية حساسة، إذ أظهر التحقيق أن أبرز هذه الشركات هي "زافران سيكيوريتي"، التي استطاعت جمع 30 مليون دولار في جولة تمويل خلال عام 2024، كما تحدث التقرير عن أن كاري استثمر من خلال شركته "بنيغار كابيتال" في شركات توظف أشخاصاً قيل إنهم كانوا جزءاً من البنية الرقمية الأمنية الإسرائيلية، وهو ما أطلق عليه التقرير، الذي لم يذكر وجود دليل على كاري نفسه، مصطلح "عملاء سابقون في الاستخبارات".

كما تُدير هذه الشركة "ساناز ياشار" التي خدمت مدة 15 عاماً في الوحدة 8200 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي وحدة متخصصة في اعتراض الاتصالات والهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى شريكين مؤسسين آخرين خدما أيضاً في وحدة استخبارات إسرائيلية، مثل الوحدة 81، بالإضافة إلى أن تحقيق الموقع الأميركي كشف عن شركة أخرى تدعى "أبويند"، الناشئة في مجال الحوسبة السحابية، إذ إن مؤسسيها خدموا في وحدة "مامرام"، وهي ذراع البرمجة في جيش الاحتلال.

وفي عام 2023، أشارت شركة "أبويند" إلى أن عدداً من موظفيها استدعوا للخدمة الاحتياطية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، لكن المفارقة الضخمة في التحقيق الذي نشره الموقع الأميركي تبرز أن ستيفن كاري حصل على جائزة كريم عبد الجبار للعدالة الاجتماعية في العام نفسه وبعد أن عرف نجم كرة السلة بمواقفه الداعمة للمساواة ومناهضة العنصرية داخل بلاده، ما عرضه للانتقادات في صفحات التواصل الاجتماعي بسبب التناقض. وبحسب تحقيق الموقع الأميركي، فإن مستثمر كاري الآخر في شركة زافران يُدعى "جيلي رعنان"، أمضى 15 عاماً في الوحدة 8200، وحصل على إحدى أرفع الجوائز التي تمنح لقدامى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي جائزة الرئيس للأمن، وذلك "تقديراً لدوره" في إنشاء البنية التحتية للفصل العنصري في إسرائيل.