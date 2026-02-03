- مايكل كاريك يقود مانشستر يونايتد لانطلاقة مثالية في البريمييرليغ، محققًا تسع نقاط من ثلاث مباريات، مما يعزز فرص الفريق في المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. - ليام روسينيور يعيد لتشلسي الاستقرار والقوة بعد سلسلة من النتائج السلبية، محققًا خمسة انتصارات في أول ست مباريات، مما يعزز موقع البلوز في المنافسات المحلية والأوروبية. - رغم الانطلاقة القوية لكاريك وروسينيور، يواجه المدربان تحدي الحفاظ على الأداء المتميز، حيث قد تؤدي تغييرات المدربين إلى تراجع الأداء بعد البداية القوية.

سجل كلّ من مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد الجديد، وكذلك وليام روسينيور مدرب نادي تشلسي الجديد، انطلاقة مثالية في بطولة البريمييرليغ بعد النتائج المُميزة التي سُجلت حتّى الآن، والتي أعادت الروح المُميزة للفريقين والقدرة للمنافسة على المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

كاريك مدرب يونايتد: ثلاثة من ثلاثة

سجل فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي انطلاقة مثالية مع المدرب الجديد، مايكل كاريك (44 سنة)، الذي استلم مهمة تدريب الفريق بعد إقالة المدرب البرتغالي روبن أموريم، وذلك بعد الفوز على أندية مانشستر سيتي بهدفَين نظيفَين ثم على أرسنال (3-2) وأخيراً على فولهام (3-2)، ليُحقق تسع نقاط كاملة من ثلاثة مباريات متتالية، ليتقدم الفريق إلى المركز الرابع برصيد 41 نقطة، ويدخل بقوة في صراع المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفرض كاريك نفسه بقوة في بداية رحلته مع فريق مانشستر يونايتد، فبعدما حقق فوزاً كبيراً في أول مباراة رسمية أمام مانشستر سيتي بهدفَين نظيفَين، أثبت أنّه قادر على إعادة النجومية للشياطين الحُمر بالفوز على أرسنال في ملعب الأخير (3-2)، في مباراة مثيرة حتّى الدقائق الأخيرة، ليعود ويُحقق الفوز الثالث في "أولد ترافورد" (3-2).

ولكن هذه الانطلاقة المثالية هي بمثابة سيف ذو حدين، لأنّ أحياناً تغييرات المدربين تصنع ثورة قوية في البداية خصوصاً لو رافقها نتائج جيّدة وانتصارات، ومن ثم يعود الفريق إلى مستواه الذي كان عليه وتشهد النتائج تراجعاً كبيراً، وهو ما يضع كاريك تحت ضغط كبير من أجل محاولة المحافظة على نفس القوة والثبات في الأداء لتأكيد هذه الانطلاقة المثالية.

روسينيور أعاد لتشلسي الاستقرار والقوة

وفقد نادي تشلسي الإنكليزي في بداية موسم 2025-2026 سلسلة نتائجه الإيجابية ودخل في سلسلة سلبية، إذ غابت الانتصارات لفترة طويلة، ما تسبب بابتعاد البلوز كثيراً عن المنافسة على لقب بطولة البريمييرليغ، الأمر الذي دفع إدارة نادي تشلسي لإقالة المدرب الإيطالي، إنزو ماريسكا، والتعاقد مع المدرب الإنكليزي، ليام روسينيور.

وحقق روسينيور خمسة انتصارات في أول ست مباريات مع نادي تشلسي، إذ خسر من أرسنال فقط في بطولة كأس الرابطة الإنكليزية، ثم تفوق على برينتفورد وبرايتون في الأبطال وكريستال بالاس في الدوري، وبعدها على نابولي في الأبطال، وآخرها على ويستهام يونايتد في البريمييرليغ، لتكون انطلاقة المدرب السابق لنادي ستراسبورغ الفرنسي مثالية مع البلوز.

ولكن هذه الانطلاقة المثالية هي بمثابة سيف ذي حدين، لأن تغييرات المدربين أحياناً تصنع ثورة قوية في البداية خصوصاً لو رافقها نتائج جيّدة وانتصارات، ومن ثم يعود الفريق إلى مستواه الذي كان عليه، وتشهد النتائج تراجعاً كبيراً، وهو ما يضع روسينيور تحت ضغط كبير من أجل محاولة المحافظة على نفس القوة والثبات في الأداء لتأكيد هذه الانطلاقة المثالية.