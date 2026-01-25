نجح مدرب نادي مانشستر يونايتد مايكل كاريك (44 عاماً) في اجتياز عقبة غريمه أرسنال، بعدما قاد "الشياطين الحُمر" إلى تحقيق انتصار مستحق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ورغم أن مايكل كاريك قبِل تولي المهمة في وقت صعبة لنادي مانشستر يونايتد الذي قامت إدارته بإقالة المدرب البرتغالي روبين أموريم في منتصف الموسم، بالإضافة إلى المواجهات الصعبة التي تنتظر "الشياطين الحُمر" في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، فإن صاحب الـ44 عاماً استطاع تجاوز أول عقبتين في طريقه.

واستطاع كاريك حسم الجدل الدائر حول قرار إدارة نادي مانشستر يونايتد منحه فرصة الإشراف على الجهاز الفني لـ"الشياطين الحُمر"، بعدما كشر رفاق النجم البرازيلي كاسيميرو عن أنيابهم، وحققوا انتصاراً على الغريم التاريخي مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء، وسجل تفوقاً تكتيكياً على المدرب الإسباني المخضرم بيب غوارديولا في مواجهة "الديربي"، موجهاً رسالة تحذير إلى جميع منافسيه.

وبعد أيام قليلة فقط من حسم "الديربي"، لعب مانشستر يونايتد بقيادة مايكل كاريك ضد المتربع على عرش صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وأحد أبرز المرشحين لحصد لقب المسابقة المحلية، لينحني أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، ويتجرع مرارة الهزيمة أمام "الشياطين الحُمر" على أرضه وأمام جماهيره لأول مرة منذ عام 2019.

وبفضل شخصية المدرب مايكل كاريك القوية، يُمكن القول إن مانشستر يونايتد استطاع استعادة شيء من أمجاده السابقة، بعدما تجاوز عقبتين متتاليتين، وجمع ستة نقاط ثمينة جعلته يقفز إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 38 نقطة، ما يجعل "الشياطين الحُمر" ينعشون حلمهم بالعودة إلى المنافسة مرة أخرى في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.