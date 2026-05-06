كاريراس يتفاعل مع أخبار صفعه من قبل روديغر.. حقيقة أم شائعات؟

- تصاعد التوتر في ريال مدريد بعد مشادة بين أنطونيو روديغر وألفارو كاريراس خلال التدريب، وسط شائعات عن صفع روديغر لكاريراس، وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو. - كاريراس نفى الشائعات عبر إنستغرام، مؤكداً التزامه الكامل بالنادي واحترافيته منذ عودته، بينما أشار روديغر إلى أن الحادثة كانت مجرد موقف عابر تم احتواؤه سريعاً. - يأتي هذا في وقت حساس للفريق، مع استمرار الحديث عن أجواء غير مستقرة وضغط على المدرب ألفارو أربيلوا لإعادة الهدوء، وسط توقعات بتغيير فني في الموسم المقبل.

تصاعد التوتر داخل غرفة ملابس نادي ريال مدريد الإسباني في الساعات الماضية، بعد تقارير تحدثت عن مشادة حادة خلال إحدى الحصص التدريبية بين أنطونيو روديغر وزميله ألفارو كاريراس، والشائعات حول صفع المدافع الألماني زميله الإسباني، وفقاً لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، قبل أن يتطرق اللاعب القادم من بنفيكا خلال الميركاتو الصيفي الماضي إلى هذا الموضوع.

وخرج كاريراس عن صمته سريعاً عبر حسابه على تطبيق إنستغرام، محاولاً وضع حدٍ للتأويلات، مؤكداً أن ما يتم تداوله لا يعكس الواقع، وكتب الأربعاء: "في الأيام الأخيرة، ظهرت بعض التلميحات والتعليقات عني لا تمت للواقع بصلة. التزامي تجاه هذا النادي والمدربين الذين عملت معهم كان كاملاً منذ اليوم الأول، وسيظل كذلك. منذ عودتي، عملت دائماً بأعلى درجات الاحترافية والاحترام والتفاني، لقد كافحت بشدة لتحقيق حلمي بالعودة إلى بيتي".

في المقابل، سعى روديغر إلى تهدئة الأجواء، مشيراً إلى أن ما حدث لم يتجاوز كونه موقفاً عابراً تم احتواؤه سريعاً داخل الفريق، وقال عبر حسابه في إنستغرام أيضاً: "علاقتي بالفريق بأكمله ممتازة"، لتؤكد المعطيات أن الحادثة بقيت ضمن إطار نقاش حاد ولم تتطور إلى اشتباك جسدي، رغم الضجة التي أثيرت حولها.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس للفريق، مع استمرار الحديث عن أجواء غير مستقرة داخل غرفة الملابس، ما يزيد من الضغط على الجهاز الفني بقيادة المدرب ألفارو أربيلوا لإعادة الهدوء والتركيز في المرحلة المقبلة، رغم أن التغيير الفني في الموسم المقبل بات شبه مؤكد، مع ترقبٍ لهوية المدرب المقبل الذي سيختاره الرئيس فلورنتينو بيريز.